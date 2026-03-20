Maestra expuso precariedad educativa con pago de L1,000 al mes: "Carmen habló por todas"

Con 16 años de servicio, Carmen Rodríguez gana solo 1,000 lempiras al mes, una cifra que ha provocado indignación. La docente recorre largas distancias a pie para enseñar, evidenciando las condiciones precarias que viven muchas educadoras de áreas rurales en el país.
El caso de Carmen Rodríguez ha generado un llamado urgente a las autoridades, luego de evidenciar que miles de educadoras trabajan en condiciones precarias, con bajos salarios y sin recursos suficientes para desempeñar su labor.
A esta petición se sumó Manuel Fúnez, exalumno de Rodríguez y ahora maestro del mismo centro educativo Francisco Morazán de Turturupe, quien solicitó una mejor remuneración para quien fue su maestra de prebásica.
La maestra es voluntaria desde hace 16 años en los Centros Comunitarios de Educación Prebásica (CCEPREB) en Turturupe, Lepaterique, Francisco Morazán.
En diálogo con EL HERALDO contó que las exigencias como voluntaria son las mismas, pese a trabajar por casi dos décadas sin ningún beneficio, más que la gratificación de enseñar a los niños y niñas de esa comunidad.
El esfuerzo de Carmen Rodríguez ha conmovido a muchos, al revelar que camina largos trayectos para enseñar, pese a recibir un salario mínimo que no compensa su trabajo ni los años dedicados a la educación.
El caso de Carmen Rodríguez ha puesto en debate la necesidad de mejorar las condiciones laborales, pues ella misma hizo un llamado a los diputados. "Causa indignación escuchar que cualquier persona que esté trabajando, y más una maestra, aunque sea auxiliar, esté ganando solo 1,000 lempiras", dijo la parlamentaria liberal, Alia Kafati.
Desde Santa Bárbara, Jeny Castellón, educadora en el centro Mundo de Colores, en El Zapotillo, San Nicolás, destacó que la realidad expuesta por Carmen como una situación que viven miles de educadoras voluntarias en distintas regiones del país.
“Carmen habló por todas”, afirmó Jeny Castellón, al señalar que miles de educadoras enfrentan salarios bajos y falta de apoyo en el sistema educativo prebásico en Honduras.
Educadoras como Jeny Castellón han alzado la voz para exigir reconocimiento a su labor, señalando que continúan enseñando a pesar a las adversidades.
Los niños del CCEPREB, Ladislao Castellón Buenos Aires San Nicolás Santa Bárbara.,haciendo juegos de aprendizaje guiados por la Educadora Dora Leticia Castellón Alvarado quien tiene 22 años de laborar en el centro educativo.
"El trabajo que hacemos las voluntarias es igual, deberían tomar en cuenta con un mejor salario y además nosotros muchas veces tenemos que comprar material porque no hay herramientas para enseñar”, manifestó Dora Leticia, otra docente.