"Tenía cinco hermanos, ahora solo quedamos dos": el desgarrador relato de Dylan tras el incendio en SPS

Un terrible incendio acabó con la vida de cinco hermanos y una bebé de entre seis y siete meses durante la madrugada de este miércoles 29 de julio en los bordos de la colonia Esquipulas, en San Pedro Sula. Dylan, hermano de cinco de las seis víctimas, conmocionó al pueblo hondureño tras sus recientes declaraciones.
"Tenía cinco hermanos, ahora solo quedamos dos", expresó el menor ante los medios, mientras trataba de contener el llanto por la muerte de sus hermanos.
Dylan detalló que él y José, su otro hermano sobreviviente, se salvaron de las llamas porque desde pequeños se quedaban en otra vivienda de la zona, aunque sí frecuentaban la casa que se quemó cuando jugaban con los demás.
El reporte preliminar indica que el origen del incendio pudo ser por un ventilador, sin embargo, investigan para determinar la causa exacta.
Lo más doloroso para la familia, es que las víctimas pudieron haberse salvado, sin embargo, les resultó imposible salir de la vivienda tras quedar encerrados con candado.
Las víctimas son: Jahir Cortés Mejía, de 17 años; Daniela Azucena Cortés Mejía, de 19; Jairo Joel Cortés Mejía, de 10; Isaías Cortés Mejía, de 6; Mayra Cortés Mejía, de 7, y Madison Charlotte Cortés Mejía, una bebé de entre seis y siete meses e hija de Daniela.
Dylan asegura que la razón por la que sus hermanos quedaron encerrados bajo llave fue por seguridad, para evitar que otras personas fueran a molestarlos.
Confirmando la versión, la madre de los fallecidos relató que después de haberles dado de cenar quedaron encerrados y ella se fue a dormir a otras de las humildes viviendas que están establecidas en los bordos de la zona, con la intensión de que "durmieran más cómodos", ya que normalmente dormían todos juntos.
Por su parte, los miembros del Cuerpo de Bomberos llegaron a la zona de difícil acceso, pero desafortunadamente no pudieron hacer nada por las víctimas. La vivienda quedó reducida a cenizas.
Las autoridades forenses realizaron el respectivo levantamiento y traslado de los cuerpos hacia la morgue de San Pedro Sula.
Mientras tanto, familiares y vecinos siguen en la morgue esperando que las autoridades les hagan la entrega de los cadáveres para el respectivo velatorio.
Se prevé que las seis víctimas serán sepultadas el jueves 30 de julio. Mientras tanto, las autoridades siguen investigando qué fue lo que causó el siniestro que tiene conmocionado al país.