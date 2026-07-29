Tragedia: siete menores muertos en incendios en los últimos tres días en Honduras

En cuestión de tres días se han reportado la muerte de siete menores producto de incendios en el interior de sus viviendas, dejando familias enlutadas y conmoción en los hondureños. Más detalles a continuación.
El primer siniestro con víctimas mortales se reportó el pasado domingo 26 de julio en la comunidad de El Bálsamo en el municipio de Victoria, en el departamento de Yoro.
Las llamas comenzaron a avorazar la vivienda en horas de la noche, mientras los dos menores se encontraban durmiendo.
Los menores fueron identificados como Leonel (3) y Lyana Murillo García (5), ambos hermanos. Los niños fueron trasladados de emergencia hacia el Hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula.
Lamentablemente, en horas tempranas del 27 de julio se confirmó el deceso de los hermanos. El jefe de Pediatría del Catarino Rivas, David Mendoza, informó que Lyana llegó sin vida al hospital. En el caso de Leonel, pese a los esfuerzos de los médicos, el niño no logró sobrevivir como consecuencia de la gravedad de las quemaduras.
"Los médicos actuaron inmediatamente. Trataron de salvarle la vida, pero creo que había transcurrido mucho tiempo entre la quemada y la asistencia aquí en el hospital", comentó Mendoza.
Los cuerpos de Leonel y Lyana fueron retirados por sus familiares para darles cristiana sepultura en Victoria.
Por otro lado, este miércoles -29 de julio- se reportó en el bordo de Esquipulas #2 en la aldea El Carmen de San Pedro Sula la muerte de seis personas en un incendio. De estas personas, cinco eran menores de edad.
Las víctimas fueron identificadas como Jahir Cortés Mejía (17 años), Jairo Joel Cortés Mejía (10 años), Isaías Cortés Mejía (6 años) y Mayra Cortés Mejía (7 años). De igual forma, el fallecimiento de Daniela Azucena Cortés Mejía (19 años) y de su hija Madison Charlotte Cortés Mejía, de apenas seis meses.
El incendio de la vivienda ocurrió entre las 2 y 3 de la madrugada.Vecinos de la zona escucharon los agónicos gritos de auxilio de los integrantes de la familia Cortés Mejía.
Ante esta emergencia, los vecinos llamaron a los bomberos para que llegaran de inmediato. No obstante, las llamas ya habían consumido gran parte de la vivienda, así como la vida de estas personas.
Mirta Lizeth, madre de Jahir, Jairo, Isaías, Mayra y Daniela, entró en un estado de shock al recibir la trágica noticia de la muerte de sus hijos.
Doña Mirta reveló que Daniela ponía candado en el cuarto en el que reposaban todos debido a la inseguridad. "Mi niña mayor por miedo le metía candado a la puerta por dentro. Mis niños, si ella no le hubiera metido candado, ellos hubieran podido salir; pero ella le metía candado", lamentó.
El Cuerpo de Bomberos deberá hacer las respectivas investigaciones para conocer la causa de este mortal incendio.