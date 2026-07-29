Tragedia: siete menores muertos en incendios en los últimos tres días en Honduras

Lamentablemente, en horas tempranas del 27 de julio se confirmó el deceso de los hermanos. El jefe de Pediatría del Catarino Rivas, David Mendoza, informó que Lyana llegó sin vida al hospital. En el caso de Leonel, pese a los esfuerzos de los médicos, el niño no logró sobrevivir como consecuencia de la gravedad de las quemaduras.