Infantino sorprende al responderle a todos los que lo criticaron en el Mundial 2026

El texto del presidente de la FIFA aludió también a los arbitrajes de la competición, con mención expresa y entrecomillada a decisiones disciplinarias extrañas, sin concretar a ninguna acción, como pudo ser la retirada de una tarjeta roja al jugador estadounidense Balogun que le impedía jugar contra Bélgica en octavos después de una llamada telefónica del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.