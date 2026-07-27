Copa Centroamericana 2026: Olimpia, Motagua y Marathón sueñan con levantar el trofeo

La Fase de Grupos de la Copa Centroamericana 2026 se disputará del 28 de julio al 27 de agosto, instancia en la que Marathón quedó encuadrado en el Grupo B con: Herediano, Antigua, Real Estelí y Alianza; Olimpia en el Grupo C con: Saprissa, Deportivo Mixco, Alianza de Panamá y Umecit FC; mientras que Motagua compartirá el Grupo D con: Municipal, Cartaginés, FAS y Verdes FC de Belice.