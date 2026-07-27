Copa Centroamericana 2026: Olimpia, Motagua y Marathón sueñan con levantar el trofeo

Este martes 28 de julio dará inicio la Copa Centroamericana 2026 para los equipos hondureños y antes del pistoletazo de salida, vale la pena repasar el formato, los rivales y la preparación de Olimpia, Motagua y Marathón.
La Fase de Grupos de la Copa Centroamericana 2026 se disputará del 28 de julio al 27 de agosto, instancia en la que Marathón quedó encuadrado en el Grupo B con: Herediano, Antigua, Real Estelí y Alianza; Olimpia en el Grupo C con: Saprissa, Deportivo Mixco, Alianza de Panamá y Umecit FC; mientras que Motagua compartirá el Grupo D con: Municipal, Cartaginés, FAS y Verdes FC de Belice.
Los dos primeros lugares de cada grupo avanzan a los Cuartos de Final de la Copa Centroamericana 2026 y así sucesivamente, hasta el partido que definirá al nuevo campeón.
Los clubes ganadores de ambos repechajes, sumado a los semifinalistas, subcampeón y campeón (un total de seis equipos), obtendrán su boleto a la Concacaf Champions Cup, el torneo más importante de la región.
Motagua debutará este martes 28 de julio (6:00 p. m.) contra Verdes FC de Belice, equipo al que ya derrotó en 2025 con un marcador de 1-4, siendo esta la cuarta Copa Centroamericana en la que participará, con un récord de nueve victorias, ocho empates y siete derrotas.
Los próximos partidos de Motagua en la Copa Centroamericana serán contra CD FAS en el Estadio Nacional "Chelato" Uclés el jueves 06 de agosto, ante CS Cartaginés el miércoles 12 como local y frente a CSD Municipal el martes 25 en Ciudad de Guatemala.
Por su parte, Olimpia debutará el mismo día que Motagua, pero en condición de local contra Deportivo Mixco a las 8:00 p. m., con un historial de nueve victorias, cinco empates y dos derrotas en sus tres participaciones anteriores por Copa Centroamericana.
Los próximos partidos de Olimpia en la Copa Centroamericana serán contra Umecit FC de Panamá el miércoles 05 de agosto, ante Alianza el jueves 20 como visitante y frente a Deportivo Saprissa el jueves 27 en el Estadio "Chelato" Uclés.
Finalmente, Marathón apenas ha participado en una Copa Centroamericana (eliminado en Fase de Grupos) y en la presente edición enfrentará a: CS Herediano el jueves 30 de julio, Antigua GFC el 13 de agosto, Alianza FC el miércoles 19 y cerrará la primera ronda como local contra Real Estelí el 26 de agosto.
¿Hasta qué instancia llegarán Olimpia, Motagua y Marathón en la Copa Centroamericana 2026?