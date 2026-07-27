Razón por la que portero de Cabo Verde no podrá ser llamado 'Vozinha' en el Colo Colo de Chile

La llegada del portero Vizinha al Colo Colo de Chile es un hecho, se está a la espera de la confirmación oficial, pero no se percataron de pequeño detalle antes de firmar un contrato con el de Cabo Verde
Pasarán los años y volverá otra Copa del Mundo, pero la gente siempre recordará a aquel gran portero de Cabo Verde, Vozinha, que con 40 años se plantó ante grandes rivales.
El portero fue una gran sorpresa en el Mundial 2026, no solo por su gran trabajo en fase de grupos y dieciseisavos, también de como creció en redes sociales.
Vozinha era un arquero que pocos conocian en el mundo, sus pocos seguidores llegaban principalmente del fútbol africano y por los seguidores más cercanos de la selección de Cabo Verde.
Todo cambió cuando se lució con España en el debuto de Cabo Verde en el Mundial 2026, ante Uruguay no defraudó, igualmente contra Arabia Saudita.
Y por si algunos tenían dudas de él que llegaba a esta Copa del Mundo con 40 años, lo sustentó en el partido de dieciseisavos contra la Argentina de Messi.
Su vida cambió por completo, se le había vencido el contrato con el Chaves de la segunda de Portugal, le llegaron nuevas ofertas y también pautas con importantes marcas a nivel mundial.
Su rendimiento en el Mundial United 2026 hizo que este torneo sí fuera una vitrina para él y se supo vender de una gran manera, jugando bien bajo los tres palos.
Tras finalizar el Mundial, varios clubes mostraron interés en incorporarlo y finalmente Colo Colo logró concretar su fichaje, reforzando su plantilla con uno de los arqueros que mayor impacto causó en la cita mundialista. Aunque ahora se les presenta un pequeño detalle.
La llegada del caboverdiano generó una enorme expectativa entre la afición del conjunto chileno, que espera que mantenga el nivel que lo convirtió en una de las grandes historias del torneo.
No obstante, su desembarco en el fútbol chileno también trajo consigo un inesperado inconveniente que poco tiene que ver con su rendimiento deportivo. Todo gira alrededor del nombre que utilizará en su camiseta.
Las bases vigentes de la Liga de Primera de Chile establecen normas muy específicas sobre la identificación de los futbolistas. El reglamento indica que en la parte superior de la espalda debe aparecer el apellido paterno y/o materno del jugador, permitiéndose únicamente agregar la inicial del primer nombre cuando sea necesario.
La normativa, además, prohíbe expresamente el uso de apodos, sobrenombres o apelativos en las camisetas oficiales de competencia.
El artículo 36 del reglamento es categórico al señalar que no se admitirán sobrenombres y que únicamente, en caso de existir jugadores con el mismo apellido dentro de un mismo club, podrá agregarse la inicial del nombre o del segundo apellido para diferenciarlos.
Asimismo, el incumplimiento de esta disposición puede acarrear sanciones tanto para el futbolista como para la institución. El jugador puede recibir una tarjeta amarilla administrativa y el club exponerse a una multa de hasta 20 Unidades de Fomento (UF) por cada infracción, según determine el Tribunal de Disciplina.
Esta situación deja a Colo Colo frente a una importante decisión. La dirigencia podría intentar gestionar una excepción para que el arquero continúe utilizando el nombre con el que alcanzó reconocimiento mundial o, en caso de que dicha solicitud no prospere, el guardameta tendría que competir con el apellido "Dias" estampado en su uniforme.
Aunque pueda parecer un detalle menor, la modificación tendría un impacto considerable. "Vozinha" dejó de ser únicamente un apodo para convertirse en una marca internacional después de su brillante actuación en el Mundial de 2026.
Es el nombre con el que miles de aficionados lo identifican, el que aparece en innumerables publicaciones, videos y campañas relacionadas con su carrera deportiva. Cambiarlo supondría perder parte de la identidad que construyó gracias a sus actuaciones mundialistas.
Ahora, el arquero caboverdiano afronta un nuevo desafío fuera de las canchas. Mientras se prepara para defender la portería de Colo Colo, también espera conocer si podrá seguir utilizando el nombre que lo hizo famoso en la Copa del Mundo o si la reglamentación chilena lo obligará a iniciar esta nueva etapa bajo su apellido real: Josimar Dias.
El arquero de Cabo Verde podría verse obligado a dejar de utilizar en su camiseta el nombre con el que se hizo famoso (Vozinha) durante el Mundial 2026, debido a una norma vigente en la Primera División chilena y sí usar; Josimar José Évora Dias.