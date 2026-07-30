Horóscopo de hoy: Predicciones diarias sobre amor, salud y dinero para cada signo

ARIES (21 de marzo - 20 de abril). El sueño es importante en estos días y tendrás que cumplir con las horas que te pide el cuerpo o acusarás las consecuencias. Mal día para trabajar en exceso, los resultados podrían ser peores que la ausencia de los mismos. Estarás pendiente de una llamada.
TAURO (21 abril - 20 mayo). Te sentirás dispuesto a ayudar a tus hijos, especialmente. Preocúpate por tu estado físico, un poco de ejercicio no te vendrá nada mal. Los negocios te darán más complicaciones de lo habitual en estas fechas, pero no temas, se trata de una racha pasajera.
GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). Un dolor leve pero constante en alguna parte de tu cuerpo puede mantenerte en tensión durante todo el día. Puedes encontrar tu organismo algo revuelto y con la sensación de intranquilidad. Si persisten las molestias te tocará ir al médico.
CÁNCER (22 junio - 22 julio). La situación económica comenzará a condicionar tus días a partir de hoy, con la necesidad de tomar decisiones urgentes en cuanto a los gastos para no endeudarte demasiado. Obtendrás, no sin ciertas reticencias, la colaboración de los tuyos.
LEO (23 julio - 22 agosto). Los coqueteos con alguien de tu entorno pueden estar a punto de cruzar la línea de lo anecdótico y pasar al de la aventura. Si tienes pareja, es hora de que reflexiones, si no es así, puedes divertirte mucho de ahora en adelante.
VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). Si estás completamente seguro de lo que quieres, la perseverancia deberá acompañarte hasta que lo consigas. No cambies de idea según sople el viento o las opiniones de los demás. Verás que a largo plazo tu actitud te compensará.
LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). Pueden presentarse viajes relacionados con el trabajo, pero no te lo tomes a la tremenda, conseguirás divertirte y posiblemente congeniar con personas en las que casi no habías reparado. Además, puede ser muy productivo en el terreno laboral.
ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). Cierta ansiedad te tiene en vilo y duermes mal. Sin embargo, no hay nada realmente preocupante en tu vida. Unos días de descanso cuanto antes te vendrían bien para dejar de sentirte enclaustrado. Un incentivo económico alegrará tanta pesadumbre sin fundamento.
SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). Intensa actividad profesional y privada. Muchos asuntos entre manos y ganas de hacer muchas cosas. Buena actitud y receptividad. Buen ambiente entre los suyos. Deseos de intimidad más profundos y delicados.
CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). Buen momento para recuperar aficiones que has dejado atrás. Los condicionantes del trabajo y la familia han bajado últimamente y comprobarás que dispones de más tiempo libre para tus verdaderas apetencias.
ACUARIO (22 enero - 21 febrero). Un día duro de trabajo. Deberás hacer frente a las tareas más desagradables de tu ámbito laboral, y tal vez debas reflexionar sobre el porqué de esta situación. En cualquier caso, no te agobies, el fin de semana está ya aquí para pensar y descansar.
PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). Si la familia es lo más importante para ti, deberías hacérselo saber de inmediato. A todo el mundo le gusta saber que alguien se preocupa por él, y la falta de información puede ser fatal para la unidad familiar. Habla con ellos.