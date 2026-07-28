Sara Gilson descubrió que su esposo era abusador, lo expuso en TikTok y terminó asesinada

Según el reporte que han brindado las autoridades, el origen de la denuncia se remonta al 9 de junio, cuando una adolescente y uno de sus padres reportaron a la policía que Duffey, quien entrenaba al equipo de baloncesto de la joven, la había tocado de forma inapropiada durante un evento escolar. Otro entrenador presenció los hechos e intervino de inmediato.