Sara Gilson descubrió que su esposo era abusador, lo expuso en TikTok y terminó asesinada

Sara Gilson, una influencer estadounidense de 43 años, con más de 30 mil seguidores en la plataforma social TikTok, fue asesinada a disparos por su esposo Jeremiah Duffey el pasado jueves 23 de julio en el interior de su vivienda ubicada en Collinsville, Oklahoma, según confirmó la Policía de Owasso.
Gilson trabajaba como peluquera y era originaria de San Diego, California, aunque se había establecido en Oklahoma, lugar donde ejercía como estilista y diseñadora. Según las autoridades, Sara deja en orfandad a un hijo y una hija.
Once días antes de su asesinato, Sara publicó un video en su TikTok, sumándose a la tendencia de la plataforma bautizada como "documentales", en el que adelantó que pronto se sabría que su futuro exesposo era, según sus palabras, un pedófilo. El clip superó los 17 millones de reproducciones.
Según el reporte que han brindado las autoridades, el origen de la denuncia se remonta al 9 de junio, cuando una adolescente y uno de sus padres reportaron a la policía que Duffey, quien entrenaba al equipo de baloncesto de la joven, la había tocado de forma inapropiada durante un evento escolar. Otro entrenador presenció los hechos e intervino de inmediato.
De acuerdo con documentos judiciales citados por el medio Perth Now, la madre de la menor también denunció que Duffey le había enviado mensajes a la adolescente, la invitó a su habitación de hotel durante un torneo y le ofreció dinero a cambio de silencio.
La Policía de Owasso señaló que el entrenador habría mantenido comportamientos similares con la misma jugadora durante un periodo prolongado.
Medios locales mencionaron que, debido a que Duffey pertenecía a la tribu Osage y el episodio ocurrió en territorio tribal, el caso fue remitido a la Fiscalía Federal de Estados Unidos bajo la acusación de abuso lascivo de un menor, poniéndole fin a la jurisdicción policial local sobre la denuncia.
Tras conocerse el reporte, Duffey huyó y no volvió a ser localizado por las autoridades policiales.
Sara Gilson solicitó y obtuvo una orden de protección de emergencia en su contra, luego de advertir que Duffey tenía acceso a un arma y había amenazado con quitarse la vida. Por ende, el tribunal ordenó al sospechoso mantenerse al menos a 90 metros de ella y de su domicilio.
Sin embargo, esa orden de protección no fue suficiente para Sara Gilson, ya que el jueves 23 de julio las autoridades recibieron un llamado de alerta a través de la línea 911 en Collinsville, tras haber escuchado gritos de una mujer (Sara) y disparos.
Aunque la tragedia no solo terminó con la muerte de Sara, ya que Jeremiah Duffey se quitó la vida luego de haber cometido el crimen.
Minutos después, un niño llamó desde la casa de un vecino para reportar que su padrastro le había disparado a su madre con arma de fuego.
El hijo de Gilson quedó bajo el resguardo de las autoridades y luego fue entregado a su padre, quien era ajeno a la situación, según el reporte de la Policía de Owasso.
Cabe mencionar que no era la primera vez que Gilson buscaba protección legal. De hecho, en 2021, había solicitado dos órdenes similares, aunque ambas fueron desestimadas después de que no se presentara a las audiencias. De momento, el caso continúa bajo investigación policial, la Fiscalía General revisa la denuncia que había sido presentada contra el agresor semanas antes del crimen.