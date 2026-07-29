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Incendio se llevó a sus hijos y su casa: CN ayudará a madre de los cinco hermanos quemados en SPS

Un incendio acabó con la vida de cinco hermanos y una bebé de siete meses en los bordos de Esquipulas, en SPS. El CN anunció que gestiona un plan de apoyo para la madre de las víctimas

  • Actualizado: 29 de julio de 2026 a las 18:33
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La tragedia que cobró la vida de seis integrantes de una misma familia en San Pedro Sula ha comenzado a movilizar acciones de solidaridad desde diferentes sectores del país. Una de las iniciativas surge desde el Congreso Nacional, donde diputados buscan coordinar ayuda para la madre que perdió a cinco de sus hijos y a una nieta en el incendio.

 Foto: Héctor Paz/ EL HERALDO
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La diputada del Partido Liberal, Alejandra Vallecillo, informó que la Comisión de Familia del Congreso ya analiza la forma en que se brindará apoyo a doña Mirta Cortés, quien quedó sin vivienda tras el siniestro ocurrido en los bordos de Esquipulas.

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"Estamos con mucho dolor, mucha pena y estamos siendo solidarios con la familia de doña Mirta Cortés, que es la madre que ha perdido a sus cinco hijos y una nieta. Como Congreso Nacional y como Comisión de Familia estamos solicitando que se le pueda brindar un apoyo", expresó la congresista.

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Vallecillo explicó que todavía se define el mecanismo mediante el cual se entregará la ayuda, la cual podría consistir en un aporte económico o en insumos para que la familia pueda comenzar de nuevo.

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"Estamos determinando de qué forma, si esto va a ser un aporte económico o en especies, para que doña Mirta por lo menos pueda tener un lugar digno donde dormir, donde poder guardar sus cosas, aunque nos notificaban que la señora no había podido salvar absolutamente nada de su hogar", manifestó.

 Foto: Héctor Paz/ EL HERALDO
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La legisladora recordó que, además de enfrentar la pérdida de seis familiares, la mujer también quedó sin casa y ahora deberá cuidar a los dos hijos que sobrevivieron a la tragedia.

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Las víctimas fueron identificadas preliminarmente como Daniela Azucena Cortés, de 19 años; su hija Madison Charlotte Cortés, de siete meses; Isaías Cortés, de 6 años; Maira Cortés, de 7; Jairo Joel Cortés Mejía, de 10; y Jahir Cortés, de 17 años.

 Foto: Cortesía
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"La señora se ha quedado sin hogar y con un hijo de 10 años que sobrevive porque esa noche decidió quedarse con su abuela", señaló.

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Como parte de las gestiones, la diputada hizo un llamado a otras instituciones del Estado, a la empresa privada y a organizaciones de la sociedad civil para unir esfuerzos y brindar una respuesta integral a la familia afectada.

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Mientras tanto, las autoridades continúan con las diligencias para identificar plenamente los cuerpos de las víctimas, ya que varios ingresaron completamente carbonizados a la morgue de San Pedro Sula, por lo que no se descarta la realización de pruebas de ADN para confirmar sus identidades.

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"No habíamos visto un hecho como este donde mueren seis miembros de una familia y todos jóvenes; imagínense la mayor de 19 años, una bebé de siete meses. Realmente duele, pero sí, es algo que sucede principalmente en estas zonas donde ellos habitan. Por el tipo de vivienda que ellos construyen con sus propias manos y porque ellos mismos hacen las instalaciones eléctricas, entonces eso los vuelve más vulnerables", lamentó la diputada.

Foto: Cortesía
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"Estamos viendo y hablando con otras también instituciones y por eso hacía el llamado yo abiertamente aquí en el Pleno, llamando a la Municipalidad, que sé que don Roberto ya está apoyándolos, llamando también a la sociedad civil y a la empresa privada para que uniéramos esfuerzos y viéramos de qué manera podíamos darle un lugar digno y cómo podíamos apoyar a esta señora y a su hijo", afirmó la diputada.

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