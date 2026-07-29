Incendio se llevó a sus hijos y su casa: CN ayudará a madre de los cinco hermanos quemados en SPS

"No habíamos visto un hecho como este donde mueren seis miembros de una familia y todos jóvenes; imagínense la mayor de 19 años, una bebé de siete meses. Realmente duele, pero sí, es algo que sucede principalmente en estas zonas donde ellos habitan. Por el tipo de vivienda que ellos construyen con sus propias manos y porque ellos mismos hacen las instalaciones eléctricas, entonces eso los vuelve más vulnerables", lamentó la diputada.