"Me pongo a llorar porque no pude hacer nada": abuelo de los cinco hermanos que murieron quemados

Una tragedia enluta a una familia tras un voraz incendio registrado en una vivienda ubicada en los bordos de Esquipulas, en San Pedro Sula. En el hecho fallecieron cinco hermanos y una bebé de tan solo siete meses.
El abuelo de los menores, mientras su voz se quebraba, narró los minutos de terror, zozobra y dolor que atravesó al ver cómo la vivienda era consumida por las llamas con los niños en su interior.
Las víctimas fueron identificadas preliminarmente como Daniela Azucena Cortés, de 19 años; su hija Madison Charlotte Cortés, de siete meses; Isaías Cortés, de 6 años; Maira Cortés, de 7; Jairo Joel Cortés Mejía, de 10; y Jahir Cortés, de 17 años.
"A mí me duele. Ellos llegaban a mi casa; cuando yo venía a esta hora, les traía mis tortillas y les daba", dijo don Purificación Cortés, abuelo de los cinco hermanos.
Señalando la vivienda calcinada, el señor recordó: "Me duele tanto, es una pesadilla para mí. Cada vez que volteo a ver allí, era un horno completo".
Con la voz quebrantada, don Purificación añadió: "Cada vez que me acuerdo, me pongo a llorar porque no pude hacer nada. Yo quería hacer algo, pero ¿cómo? Todos los que vinieron querían hacer algo y no podían, porque era un horno completo".
Ante la prensa sostuvo que muchas personas intentaron ayudar; sin embargo, "no se pudo hacer nada, tremendo eso".
Los cinco hermanos y la bebé de siete meses no pudieron salir de la vivienda porque la puerta estaba asegurada con una cadena y un candado. De acuerdo con la información preliminar, la madre de los menores se había ido a dormir a otra de las humildes viviendas ubicadas en los bordos.
Los miembros del Cuerpo de Bomberos llegaron al lugar de la tragedia. Las imágenes muestran que casi todos los enseres que se encontraban al interior de la vivienda quedaron completamente destruidos por el fuego.
Los cuerpos de las víctimas fueron trasladados a la morgue de San Pedro Sula; sin embargo, los médicos forenses enfrentan un arduo trabajo debido al avanzado estado de carbonización en el que se encuentran los cadáveres.
Elvis Guzmán, portavoz del Ministerio Público, explicó que se ha incorporado personal adicional para agilizar las autopsias y el proceso de identificación de las víctimas.
"Ingresaron a la morgue totalmente carbonizados y algunos de ellos no están inscritos en el Registro Nacional de las Personas", dijo el portavoz del Ministerio Público.
Sobre el estado en que ingresaron los cuerpos, el funcionario explicó: "Se ha solicitado la incorporación de más médicos, en este caso personal de odontología, para que procedan a efectuar este procedimiento y así establecer de quién realmente se trata".
"De haber algunas complicaciones, lógicamente habría que recurrir a pruebas de ADN. Se va a hacer el llamado a la madre de familia para poder extraerle sangre y realizar las comparaciones genéticas", manifestó Guzmán.