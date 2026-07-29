Transportistas dan ultimátum al Gobierno y amenazan con paro

Tegucigalpa, Honduras.- El transporte urbano dio al Gobierno un plazo de una semana para comenzar a cancelar los subsidios atrasados que mantiene con el sector.
De no recibir una respuesta favorable, los dirigentes advirtieron que podrían convocar a un paro indefinido la próxima semana en varias ciudades del país, incluida Tegucigalpa.
El anuncio fue realizado por el dirigente del transporte urbano, Wilmer Cálix, quien señaló que la deuda por concepto del bono compensatorio asciende a 180 millones de lempiras.
Según explicó, los transportistas acordaron durante una reunión esperar únicamente esta semana antes de definir las medidas de presión.
"Los compañeros en una reunión del día de ayer nos dijeron que hasta esta semana darían espera; la otra semana, si no hay luz verde, podríamos tomar otras acciones", declaró.
Entre las acciones que analiza el sector figura un paro indefinido del servicio de transporte urbano en las ciudades donde el Gobierno mantiene pagos pendientes.
De concretarse la medida, miles de usuarios podrían verse afectados, especialmente en Tegucigalpa, donde el transporte urbano es uno de los principales medios de movilización para trabajadores, estudiantes y otros pasajeros.
Cálix aseguró que la situación económica del sector se ha deteriorado debido al incremento en los costos de operación, mientras la tarifa del pasaje permanece sin cambios desde hace varios años.
"Nos han venido dando largas. Hoy la situación del sector transporte es difícil. Recuerde que el combustible estaba a 85.64 en enero, ahorita está a 124 y venimos de pagar 143. Entonces, los insumos que nosotros manejamos han incrementado y nosotros desde el año 2017 cobramos 13 lempiras en las calles", manifestó.
El dirigente detalló que el Gobierno adeuda cuatro meses del subsidio a los transportistas de San Pedro Sula, mientras que en Tegucigalpa, La Ceiba, Choluteca y Santa Bárbara son tres meses.
"Nos deben cuatro y tres meses. A las ciudades de San Pedro Sula les deben cuatro y a La Ceiba, Choluteca, Tegucigalpa y Santa Bárbara nos deben tres meses. Casi 180 millones en cinco ciudades", afirmó.
Los transportistas insisten en que el pago del bono compensatorio es indispensable para mantener la operación del servicio, debido al aumento en el precio del combustible, los repuestos y otros insumos.
Por ahora, el sector mantiene el plazo otorgado al Gobierno, pero advirtió que, si al finalizar la semana no existe un compromiso de pago, anunciará las acciones que implementará para exigir el cumplimiento de la deuda.