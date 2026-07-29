Transportistas dan ultimátum al Gobierno y amenazan con paro

Tegucigalpa, Honduras.- El transporte urbano dio al Gobierno un plazo de una semana para comenzar a cancelar los subsidios atrasados que mantiene con el sector. De no recibir una respuesta favorable, los dirigentes advirtieron que podrían convocar a un paro indefinido la próxima semana en varias ciudades del país, incluida Tegucigalpa. El anuncio fue realizado por el dirigente del transporte urbano, Wilmer Cálix, quien señaló que la deuda por concepto del bono compensatorio asciende a 180 millones de lempiras.

Según explicó, los transportistas acordaron durante una reunión esperar únicamente esta semana antes de definir las medidas de presión. "Los compañeros en una reunión del día de ayer nos dijeron que hasta esta semana darían espera; la otra semana, si no hay luz verde, podríamos tomar otras acciones", declaró. Entre las acciones que analiza el sector figura un paro indefinido del servicio de transporte urbano en las ciudades donde el Gobierno mantiene pagos pendientes. De concretarse la medida, miles de usuarios podrían verse afectados, especialmente en Tegucigalpa, donde el transporte urbano es uno de los principales medios de movilización para trabajadores, estudiantes y otros pasajeros.