"Apagar una luz cambia todo": Equipos Industriales crea guardianes de la energía

Gabriela Alvarado, gerente de mercadeo, explicó que la empresa enlaza la eficiencia energética con el reciclaje bajo el principio de evitar el desperdicio y aprovechar los recursos.

Tegucigalpa, Honduras.- Durante diez años Equipos Industriales conecta la energía con el cuidado ambiental para encender la chispa en la conciencia de los niños en su labor como defensores de la naturaleza, como parte del proyecto Escuelas Amigables con el Ambiente.

La meta final es dejar hábitos responsables arraigados en los niños, demostrando que grandes transformaciones comienzan con acciones tan simples como apagar una luz.

El equipo técnico de Equipos Industriales traslada conceptos de tecnología a las aulas mediante un lenguaje sencillo, visual y entretenido para convertir a los estudiantes en guardianes de la energía .

Para la compañía, sembrar esta conciencia en los escolares desde 2016 representa una inversión en el desarrollo sostenible y en las futuras generaciones de Honduras.

La eficiencia energética y el reciclaje parten de una misma idea: aprovechar mejor los recursos y evitar el desperdicio. Reciclar significa darle una nueva oportunidad a un material; ahorrar energía significa utilizar únicamente la que realmente necesitamos.

Como referentes en tecnología y energía, ¿cómo conectan la eficiencia energética con el reciclaje escolar?

Desde 2016 hemos acompañado este proyecto porque estamos convencidos de que invertir tiempo y conocimiento en la niñez es también invertir en el futuro de Honduras. Un niño que aprende hoy a cuidar la energía y los recursos será mañana un ciudadano y un profesional mucho más consciente de sus decisiones.

En Equipos Industriales creemos que los cambios verdaderos comienzan con la educación. Nos sumamos a Escuelas Amigables con el Ambiente porque encontramos una oportunidad de compartir nuestros conocimientos con los niños, quienes no solamente aprenden, sino que llevan estos mensajes a sus hogares y comunidades.

¿Qué motivó a Equipos Industriales a apostar por la educación ambiental infantil a través de este patrocinio?

Queremos que los niños comprendan que cuidar el ambiente no depende de una sola acción. Separar los residuos, reutilizar materiales, apagar una luz que no se está utilizando o desconectar un equipo son decisiones pequeñas que, al repetirse todos los días, pueden producir un impacto importante.

¿Qué soluciones o consejos prácticos busca transmitir la empresa para optimizar el uso de recursos en las escuelas?

Nuestro mensaje se concentra en acciones sencillas y fáciles de aplicar: aprovechar la luz natural, apagar las luces y los equipos al salir del aula, desconectar cargadores que no estén siendo utilizados, mantener en buenas condiciones las instalaciones eléctricas y preferir tecnologías eficientes como la iluminación LED.

También promovemos que los estudiantes puedan identificar dónde existe desperdicio, organizarse como guardianes de la energía y compartir estos hábitos con sus compañeros y familias. No se trata solamente de ahorrar en la factura eléctrica, sino de aprender a utilizar responsablemente los recursos que tenemos disponibles.

¿Por qué consideran que la sostenibilidad es un pilar indispensable para el desarrollo industrial y social de Honduras?

Porque no podemos hablar de crecimiento si ese crecimiento compromete los recursos que necesitarán las futuras generaciones. La industria genera empleo, inversión y desarrollo, pero también tiene la responsabilidad de operar de forma eficiente, segura y consciente de su impacto.

Para Equipos Industriales, la sostenibilidad no es una tendencia ni una actividad aislada de responsabilidad social. Es una manera de tomar mejores decisiones, incorporar tecnología más eficiente, reducir desperdicios y procurar que el desarrollo económico también produzca bienestar para las personas y sus comunidades.

¿De qué manera su equipo técnico se involucra en transmitir conocimientos de vanguardia a las escuelas participantes?

Nuestro equipo se traslada directamente a las escuelas y adapta conceptos técnicos a un lenguaje sencillo, visual y entretenido. Buscamos que los niños no solamente escuchen una charla, sino que participen, hagan preguntas, experimenten y relacionen lo aprendido con situaciones de su vida diaria.

Hemos utilizado demostraciones sobre diferentes tipos de iluminación, dinámicas para distinguir entre hábitos eficientes y acciones que desperdician energía, compromisos como guardianes de la energía y juegos educativos como el Bingo Eléctrico. Esa combinación de conocimiento técnico y aprendizaje práctico permite que el mensaje sea más fácil de comprender y recordar.

¿Cómo responde este patrocinio a los valores corporativos y de responsabilidad social de Equipos Industriales?

Este patrocinio refleja directamente nuestros valores de integridad, innovación y responsabilidad social y ambiental. Como empresa especializada en tecnología y soluciones eléctricas, entendemos que nuestra responsabilidad no termina con la comercialización de un producto; también incluye compartir conocimiento y contribuir positivamente con las comunidades donde operamos.

Por eso nuestra participación va más allá de un aporte económico. Involucramos a nuestro equipo, compartimos nuestra experiencia y promovemos soluciones que los estudiantes pueden aplicar desde ese mismo día. Para nosotros, la responsabilidad social debe sentirse, enseñarse y traducirse en acciones concretas.

¿Cuál es la meta o legado que Equipos Industriales desea dejar sembrado en las escuelas públicas del país?

Nuestro mayor legado sería que cada niño comprenda que sí tiene el poder de generar un cambio. Queremos dejar sembrados hábitos responsables, curiosidad por la tecnología y una mayor conciencia sobre el valor de la energía y de los recursos naturales.

Aspiramos a que estos estudiantes se conviertan en multiplicadores del conocimiento dentro de sus familias y comunidades. Más que recordar una charla o una actividad, deseamos que recuerden que cuidar el ambiente es una responsabilidad compartida y que las grandes transformaciones también pueden comenzar con algo tan sencillo como apagar una luz.