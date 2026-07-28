Distribuyen más de 2.3 millones de galones de agua durante emergencia hídrica

Tegucigalpa, Honduras.- La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) informó que ha distribuido más de 2.3 millones de galones de agua potable en distintos sectores de Tegucigalpa y Comayagüela como parte de las acciones para atender a las familias afectadas por la crisis hídrica. De acuerdo con la comuna, el suministro se ha realizado mediante más de mil viajes de camiones cisterna hacia colonias, barrios, centros educativos, iglesias, mercados y hospitales del Distrito Central. Uno de los operativos más recientes se desarrolló en la colonia Torocagua, específicamente en el sector de La Esperancita, donde decenas de familias recibieron agua potable debido a los problemas de abastecimiento.

La municipalidad indicó que actualmente 52 camiones cisterna participan en la distribución diaria del recurso, una cifra superior a las dos unidades con las que contaba al inicio de la actual administración. Mario Acosta, vecino de la colonia Torocagua, señaló que el suministro ha representado un alivio para varias familias, ya que enfrentan largos períodos sin acceso al servicio. “Sabemos que estamos en emergencia y ahora nos corresponde a nosotros cuidarla, usarla solo en lo necesario y evitar desperdiciarla para que este recurso alcance para todos”, expresó. Mientras continúa la distribución de agua mediante cisternas, las autoridades también avanzan en otras medidas para aumentar la disponibilidad del recurso en la capital.