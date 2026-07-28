Distribuyen más de 2.3 millones de galones de agua durante emergencia hídrica

Tegucigalpa, Honduras.- La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) informó que ha distribuido más de 2.3 millones de galones de agua potable en distintos sectores de Tegucigalpa y Comayagüela como parte de las acciones para atender a las familias afectadas por la crisis hídrica.
De acuerdo con la comuna, el suministro se ha realizado mediante más de mil viajes de camiones cisterna hacia colonias, barrios, centros educativos, iglesias, mercados y hospitales del Distrito Central.
Uno de los operativos más recientes se desarrolló en la colonia Torocagua, específicamente en el sector de La Esperancita, donde decenas de familias recibieron agua potable debido a los problemas de abastecimiento.
La municipalidad indicó que actualmente 52 camiones cisterna participan en la distribución diaria del recurso, una cifra superior a las dos unidades con las que contaba al inicio de la actual administración.
Mario Acosta, vecino de la colonia Torocagua, señaló que el suministro ha representado un alivio para varias familias, ya que enfrentan largos períodos sin acceso al servicio.
“Sabemos que estamos en emergencia y ahora nos corresponde a nosotros cuidarla, usarla solo en lo necesario y evitar desperdiciarla para que este recurso alcance para todos”, expresó.
Mientras continúa la distribución de agua mediante cisternas, las autoridades también avanzan en otras medidas para aumentar la disponibilidad del recurso en la capital.
Entre ellas figura la continuación de los trabajos de la represa San José, la reparación de fugas en diferentes sectores de la ciudad y el inicio de la perforación de nuevos pozos , una estrategia con la que se busca reforzar el abastecimiento durante los próximos meses.
De hecho, este martes 28 de julio, la comuna inició la perforación de seis pozos de emergencia. Los trabajos comenzaron en un pozo ubicado en los predios de la antigua Penitenciaría Nacional.
Estas acciones se desarrollan en medio de la emergencia hídrica que afecta al Distrito Central, donde los bajos niveles de las represas han obligado a mantener racionamientos de agua e implementar medidas extraordinarias para abastecer a las zonas más afectadas.
De acuerdo con la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS), actualmente, la represa Los Laureles se encuentra al 40.65% de su capacidad, mientras que La Concepción al 33.05%.
Las autoridades reiteraron el llamado a la población a utilizar el agua de forma responsable, con el fin de reducir el desperdicio mientras persistan las condiciones de escasez.