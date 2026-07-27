Ampliación del puente Germania reducirá un 33% el tráfico en la salida al sur

Tegucigalpa, Honduras.- La ampliación del puente Germania, en la salida al sur de Tegucigalpa, podría reducir hasta en un 33% los congestionamientos que diariamente enfrentan miles de conductores en la zona, según estimaciones de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT). La obra busca agilizar el tránsito en uno de los corredores viales más conflictivos de la capital, por donde circulan unos 42 mil vehículos al día con destino hacia el departamento de Choluteca y otros municipios del sur del país. El ministro de la SIT, Aníbal Ehrler, explicó que el proyecto consiste en ampliar el puente para habilitar un tercer carril, lo que permitirá mantener dos carriles de circulación en el sentido con mayor demanda, dependiendo de la hora del día.

"Este es un proyecto paliativo, un proyecto que generará un ahorro del tráfico cerca del 33%, porque ahora se tendrá permanencia de dos carriles en uno o en otro sentido, cualquiera que sea el momento del día", afirmó el funcionario. Actualmente, la construcción presenta avances importantes. De acuerdo con Ehrler, ya fueron instaladas todas las vigas de la estructura y cerca del 70% de las losas del nuevo puente. El ministro agregó que durante las próximas semanas continuará la colocación de las losas restantes para avanzar hacia la fase final del proyecto. La obra también contempla la instalación de un sistema de semáforos que permitirá cambiar el sentido de los carriles de acuerdo con la carga vehicular registrada durante las horas pico.

Según la planificación de la SIT, los trabajos de señalización concluirán entre finales de septiembre y principios de octubre. "Espero que a finales del mes de septiembre, principios del mes de octubre, ya tengamos todo señalizado. Aquí va a haber un sistema semafórico que va a indicar en qué sentido están funcionando las vías", expresó Ehrler.