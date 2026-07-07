Cierre parcial del puente Germania se realizará esta noche por instalación de prelosas

Tegucigalpa, Honduras. -Debido a los trabajos de ampliación del puente Germania, la salida al sur de Tegucigalpa será cerrada de manera parcial en horas de la noche de este martes 7 de julio, así lo informó la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT).
Las autoridades anunciaron que la restricción vehicular se aplicará desde las 9:00 de la noche hasta las 2:00 de la madrugada, debido a los trabajos programados para la colocación de prelosas en la estructura que se construye en el sector sur de la capital hondureña.
El cierre temporal busca garantizar la seguridad de los trabajadores y conductores mientras se ejecutan las maniobras con maquinaria pesada para avanzar en la construcción del paso elevado.
Estos trabajos forman parte del proceso constructivo del puente Germania, una obra que permitirá mejorar la circulación vehicular en uno de los puntos con mayor carga de tráfico, por donde transitan aproximadamente 42,000 vehículos.
La obra del puente Germania forma parte de los proyectos impulsados para mejorar la conectividad vial en la salida al sur de Tegucigalpa y reducir los congestionamientos que afectan diariamente a miles de conductores.
Durante la jornada nocturna, los equipos de construcción continuarán con la instalación de las prelosas, una fase necesaria para completar la plataforma superior del puente y avanzar hacia las siguientes etapas del proyecto.
Las autoridades solicitaron a los conductores tomar precauciones, respetar la señalización colocada en la zona y utilizar rutas alternas mientras se desarrollen las labores.
El proyecto del puente Germania contempla una nueva estructura que permitirá agilizar el paso vehicular entre sectores como Germania, la salida al sur y zonas aledañas del Distrito Central.
La SIT ha informado que la construcción del puente avanza con la instalación de elementos prefabricados, entre ellos las vigas principales y ahora las prelosas, como parte del proceso para completar la infraestructura.
Los trabajos nocturnos han sido programados para reducir el impacto en la movilidad de los capitalinos, debido a que durante el día este corredor registra una alta circulación de vehículos particulares y transporte pesado.
La intervención se suma a otras obras viales ejecutadas en la carretera salida al sur, donde las autoridades buscan ampliar la capacidad de circulación y mejorar los tiempos de desplazamiento.
Avance
La ampliación del puente Germania tiene una inversión de 29.7 millones de lempiras. La obra es ejecutada por la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) en conjunto con la comuna capitalina y cuentan con un plazo de ejecución de 180 días calendario, por lo que la fecha prevista de finalización es noviembre de 2026.
El proyecto contempla la ampliación del paso sobre el río San José para mejorar la circulación vehicular en la salida al sur, una vía donde transitan aproximadamente 42 mil vehículos diarios.
Actualmente, la obra alcanzó 60% de avance, luego de la instalación de las 24 vigas principales y el inicio de la colocación de prelosas.