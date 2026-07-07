Cierre parcial del puente Germania se realizará esta noche por instalación de prelosas

Tegucigalpa, Honduras. -Debido a los trabajos de ampliación del puente Germania, la salida al sur de Tegucigalpa será cerrada de manera parcial en horas de la noche de este martes 7 de julio, así lo informó la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT).

Las autoridades anunciaron que la restricción vehicular se aplicará desde las 9:00 de la noche hasta las 2:00 de la madrugada, debido a los trabajos programados para la colocación de prelosas en la estructura que se construye en el sector sur de la capital hondureña.

El cierre temporal busca garantizar la seguridad de los trabajadores y conductores mientras se ejecutan las maniobras con maquinaria pesada para avanzar en la construcción del paso elevado.

Estos trabajos forman parte del proceso constructivo del puente Germania, una obra que permitirá mejorar la circulación vehicular en uno de los puntos con mayor carga de tráfico, por donde transitan aproximadamente 42,000 vehículos.

La obra del puente Germania forma parte de los proyectos impulsados para mejorar la conectividad vial en la salida al sur de Tegucigalpa y reducir los congestionamientos que afectan diariamente a miles de conductores.

Durante la jornada nocturna, los equipos de construcción continuarán con la instalación de las prelosas, una fase necesaria para completar la plataforma superior del puente y avanzar hacia las siguientes etapas del proyecto.