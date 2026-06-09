Cerrado el puente Germania este 9 de junio por trabajos de remoción de postes

Tegucigalpa, Honduras.- Las autoridades municipales anunciaron un cierre parcial del tránsito vehicular en el puente Germania, en la salida al sur de la capital, debido a trabajos que forman parte de la construcción de esta importante obra vial.
De acuerdo con la información proporcionada, la restricción se aplicará este martes 9 de junio, desde las 11:00 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde.
En esta ocasión, los trabajos estarán enfocados en la remoción de postes ubicados en el área de intervención, una actividad necesaria para continuar con el avance del proyecto.
El puente Germania es una de las obras de infraestructura vial más importantes que actualmente se ejecutan en Tegucigalpa, ya que permitirá mejorar la conexión entre distintos sectores de la ciudad y facilitar la circulación vehicular en una zona de alto tránsito.
Debido a las labores programadas, las autoridades recomendaron a los conductores tomar rutas alternas y planificar sus desplazamientos con anticipación para evitar congestionamientos durante las horas en que se mantendrán las restricciones.
Los trabajos forman parte de las etapas previas a la habilitación de la nueva estructura, que busca mejorar la movilidad en uno de los corredores más transitados de la capital.
Hasta el momento, no se han anunciado cierres adicionales, aunque las autoridades no descartan nuevas restricciones temporales conforme avance la ejecución del proyecto.