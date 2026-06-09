Cerrado el puente Germania este 9 de junio por trabajos de remoción de postes

Tegucigalpa, Honduras.- Las autoridades municipales anunciaron un cierre parcial del tránsito vehicular en el puente Germania, en la salida al sur de la capital, debido a trabajos que forman parte de la construcción de esta importante obra vial.

De acuerdo con la información proporcionada, la restricción se aplicará este martes 9 de junio, desde las 11:00 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde.

En esta ocasión, los trabajos estarán enfocados en la remoción de postes ubicados en el área de intervención, una actividad necesaria para continuar con el avance del proyecto.