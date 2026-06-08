IHTT decomisa 31 vehículos que operaban con Uber, inDriver y taxis VIP

Tegucigalpa, Honduras.- El Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) ha decomisado 31 vehículos que operaban mediante plataformas como Uber, InDriver y servicios de taxis VIP entre febrero y junio de este año. Según Juan Carlos Funes, jefe de Comunicaciones del IHTT, los 31 decomisos representan una pequeña parte de las acciones ejecutadas por la Dirección de Inspecciones, especialmente en Tegucigalpa y San Pedro Sula. “El último dato es 31, que representa el 1.38% de todos los operativos que realiza la Dirección de Inspecciones, de 2,246 vehículos decomisados en general, por no cumplir con los permisos de operación y otras irregularidades”, explicó.

La situación llegará este martes al Congreso Nacional (CN), donde representantes de las distintas plataformas fueron convocados para sostener una reunión con la Comisión de Transporte y analizar posibles alternativas para regular el servicio. La reunión fue convocada por el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, y está programada para las 2:00 de la tarde.

IHTT niega persecución contra Uber e inDriver

Las autoridades, por su parte, rechazaron que exista una campaña dirigida exclusivamente contra conductores de este tipo de aplicaciones digitales. “Los operativos no son focalizados a la gente de Uber, porque acuérdense que ni se tienen registros. Se han decomisado porque han encontrado, detectado que hay algunas irregularidades de todos los vehículos”, sostuvo Funes. El funcionario explicó que actualmente estas plataformas operan en un vacío regulatorio, ya que no cuentan con permisos emitidos por el Estado ni están contempladas dentro de los esquemas tradicionales de transporte autorizados por el Instituto. “Ellos ni siquiera están regulados. No se puede hablar de que son ilegales porque tampoco están legalizados. No están regulados a través del Estado por medio del Instituto”, señaló. De acuerdo con el IHTT, cualquier servicio de transporte de pasajeros debe contar con permisos de operación similares a los que poseen taxis colectivos, taxis de barrido y otras modalidades autorizadas. “No lo hacen porque utilizan plataformas que no están reguladas actualmente. Ellos necesitarían un permiso de operación específicamente como los taxis normales”, agregó. Las autoridades también desmintieron versiones que circularon recientemente sobre supuestas tácticas utilizadas por los inspectores durante los operativos. “Los inspectores que realizan los operativos actualmente no tienen ningún tipo de instrucción para hacerse pasar como clientes para decomisar estas unidades”, afirmó Funes.

Multas de L11,000 y decomisos por seis meses

La principal causa de los decomisos ha sido la falta de permisos de operación, una infracción que contempla sanciones económicas y la retención temporal de los vehículos. “La multa está establecida en la ley, que se habla de 11,000 lempiras. Y el decomiso es por seis meses”, indicó el portavoz del IHTT. Marvin Rodríguez, conductor de Uber en la capital, es una de las miles de personas que esta sufriendo las consecuencias de estas duras medidas. “Uber es el servicio de transporte más seguro, tanto para el pasajero como para el conductor y nos están atropellando con esta multa. Al Uber no lo extorsionan, aún no ha entrado el crimen organizado en esta aplicación, los clientes se sienten seguros”, expresó. Asimismo, criticó que las autoridades enfoquen sus esfuerzos en decomisos en lugar de buscar mecanismos para mejorar las condiciones laborales del sector. “¿Por qué no se apoya a los conductores por medio de la app para que se puedan pagar tarifas decentes que vayan acorde a los precios de los combustibles? En lugar de eso, toman decisiones arbitrarias en contra de las personas que solo quieren llevar un sustento a su hogar”, manifestó.

Congreso analizará posible regulación