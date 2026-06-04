IHTT asegura que retrasos en certificados de operación son por rezagos heredados

Tegucigalpa, Honduras.-El Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) aseguró que los señalamientos sobre supuestos atrasos en la emisión y renovación de Certificados de Operación están relacionados con una serie de rezagos administrativos acumulados durante años y que, según la institución, fueron heredados por la actual administración.
A través de un pronunciamiento institucional emitido este jueves 4 de junio, el organismo explicó que al asumir la gestión encontró una institución sin un proceso formal de transición administrativa, situación que ha provocado dificultades en la continuidad de expedientes, trámites internos y procesos pendientes.
La entidad sostuvo que desde el inicio de la actual administración se han impulsado medidas orientadas a fortalecer la capacidad operativa del instituto, revisar expedientes rezagados y agilizar los procedimientos relacionados con certificados de operación y permisos de explotación en las distintas modalidades del transporte terrestre.
En el comunicado, el instituto reconoció la preocupación manifestada por diversos sectores del transporte y expresó su disposición de colaborar con la Comisión de Transporte del Congreso Nacional para esclarecer las causas de los retrasos.
Según el IHTT, la institución está dispuesta a proporcionar toda la información técnica y administrativa necesaria para identificar el origen de las demoras y buscar soluciones que beneficien tanto a los transportistas como a los usuarios del sistema.
Asimismo, informó que actualmente desarrolla procesos de modernización administrativa que incluyen la depuración de expedientes y el fortalecimiento de los mecanismos de atención, con el objetivo de reducir los tiempos de respuesta y mejorar la transparencia en los servicios que presta.
El instituto también reveló que, hasta la fecha, ha emitido más de 12 mil certificados de operación que aún no han sido retirados por los concesionarios o sus representantes legales.
De igual forma, indicó que avanza en la implementación de un nuevo papel de seguridad para la emisión de certificados de operación, medida que forma parte de un proceso de modernización que busca establecer un sistema más ordenado, eficiente y seguro.