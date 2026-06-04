IHTT asegura que retrasos en certificados de operación son por rezagos heredados

Tegucigalpa, Honduras.-El Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) aseguró que los señalamientos sobre supuestos atrasos en la emisión y renovación de Certificados de Operación están relacionados con una serie de rezagos administrativos acumulados durante años y que, según la institución, fueron heredados por la actual administración.

A través de un pronunciamiento institucional emitido este jueves 4 de junio, el organismo explicó que al asumir la gestión encontró una institución sin un proceso formal de transición administrativa, situación que ha provocado dificultades en la continuidad de expedientes, trámites internos y procesos pendientes.

La entidad sostuvo que desde el inicio de la actual administración se han impulsado medidas orientadas a fortalecer la capacidad operativa del instituto, revisar expedientes rezagados y agilizar los procedimientos relacionados con certificados de operación y permisos de explotación en las distintas modalidades del transporte terrestre.