Con carrera de 4 kilómetros, Periodismo clausura la Semana de Periodismo 2026

Tegucigalpa, Honduras. - Entre zumba, risas, premios y un recorrido de cuatro kilómetros, el Departamento de Periodismo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) cerró este viernes las actividades de la Semana de Periodismo 2026 con la carrera denominada “Por la Libertad de Expresión”.

Desde las 6:30 de la mañana, estudiantes, docentes y personal administrativo comenzaron a llegar al Palacio Universitario de los Deportes con un objetivo común: participar en una jornada deportiva en defensa de la libertad de expresión.

La competencia inició a las 7:00 a.m. y, apenas diez minutos después, el estudiante Javier Ochoa cruzó la meta para adjudicarse el primer lugar de la categoría masculina, tras completar el circuito de cuatro kilómetros con destacada velocidad.

Dos minutos más tarde, Ever Ávila llegó a la meta levantando los brazos en señal de triunfo, asegurando el segundo puesto. Muy cerca de él arribó Miguel Ángel Torres, quien se quedó con la tercera posición luego de una reñida competencia.