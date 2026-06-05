Con carrera de 4 kilómetros, Periodismo clausura la Semana de Periodismo 2026

Tegucigalpa, Honduras. - Entre zumba, risas, premios y un recorrido de cuatro kilómetros, el Departamento de Periodismo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) cerró este viernes las actividades de la Semana de Periodismo 2026 con la carrera denominada “Por la Libertad de Expresión”.
Desde las 6:30 de la mañana, estudiantes, docentes y personal administrativo comenzaron a llegar al Palacio Universitario de los Deportes con un objetivo común: participar en una jornada deportiva en defensa de la libertad de expresión.
La competencia inició a las 7:00 a.m. y, apenas diez minutos después, el estudiante Javier Ochoa cruzó la meta para adjudicarse el primer lugar de la categoría masculina, tras completar el circuito de cuatro kilómetros con destacada velocidad.
Dos minutos más tarde, Ever Ávila llegó a la meta levantando los brazos en señal de triunfo, asegurando el segundo puesto. Muy cerca de él arribó Miguel Ángel Torres, quien se quedó con la tercera posición luego de una reñida competencia.
Dominio femenino
En la rama femenina, la rapidez también marcó la jornada. Rosa Mencía completó el recorrido en 15 minutos, tiempo que le permitió coronarse campeona de la categoría.
El segundo lugar fue para Melissa Vargas, mientras que Génesis Cálix ocupó la tercera posición, demostrando igualmente un gran desempeño durante la carrera.
Al finalizar el evento, más de 350 estudiantes, docentes y colaboradores de la UNAH disfrutaron de música, baile y un ambiente de convivencia en el Palacio Universitario de los Deportes, poniendo el broche de oro a una semana de actividades académicas y recreativas.
El docente de la carrera de Periodismo, Javier Díaz, destacó el entusiasmo mostrado por los participantes. “Como Carrera de Periodismo estamos muy contentos con la actividad. Nuestros estudiantes participaron con mucha alegría en esta carrera de cuatro kilómetros, con la que hemos cerrado exitosamente la Semana de Periodismo 2026, dedicada al fundador de la carrera, Óscar Reyes Baca”, expresó.
Asimismo, señaló que esperan repetir la iniciativa el próximo año e impulsar nuevas actividades en beneficio de la comunidad estudiantil.
“Estamos agradecidos con todo el equipo que hizo posible una semana llena de aprendizaje, cordialidad, compromiso y espíritu de servicio”, añadió.