El récord negativo que ahora tiene Messi en Mundiales tras fallar penal vs Egipto

Atlanta, EE UU.- Lionel Messi falló su segundo penal en la Copa del Mundo, esta vez en los octavos de final ante Egipto y cuando perdían 1-0. La campeona del mundo se vio sorprendida al minuto 15 cuando el jugador egipcio Yasser Ibrahim marcó de cabeza.

El lanzamiento de 11 pasos errado por el 10 argentino hizo que ahora posea varios récords en la historia de Copas del Mundo, así lo dio a conocer el estadígrafo español Míster Chip. En primera instancia informó que Messi se convirtió en el primer jugador en toda la historia de la Copa del Mundo que falla dos penaltis (fuera de tandas) en una misma edición: ante Austria y ante Egipto.

Míster Chip agregó que Messi es el futbolista con más penaltis fallados (fuera de tandas) en toda la historia de la Copa del Mundo con cuatro. A su vez, apuntó que a Argentina le han pitado ocho penaltis a favor en sus últimos 12 partidos de la Copa del Mundo, siendo esta "la cifra más alta de cualquier selección en un lapso de 12 partidos consecutivos en toda la historia del torneo". Finalmente indicó que Lionel Messi es el jugador con más penaltis lanzados (fuera de tandas) en toda la historia de la Copa del Mundo, cobrando ocho y fallando cuatro.