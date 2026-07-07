A pedradas matan a mujer en Copán; capturan a su expareja de 19 años

De acuerdo con el reporte preliminar, la víctima fue identificada como Deysi Pineda Bueso , de unos 49 años de edad.

Copán, Honduras.- Una mujer fue asesinada brutalmente con piedras en el municipio de Veracruz , en Santa Rosa de Copán, el reciente lunes 6 de julio, causando consternación en la comunidad. Las autoridades detuvieron a su exnovio como principal sospechoso.

El portavoz de la UDEP-4 de la Policía Nacional, Gerson Ramos, detalló que la víctima fue atacada a pedradas y que su cuerpo fue hallado en una zona montañosa de El Manzanal.

Tras el hecho violento, agentes policiales se apersonaron al lugar para acordonar la escena del crimen e iniciar con las respectivas indagaciones.

Durante la intervención policial, las autoridades capturaron a un joven de 19 años, presunta pareja sentimental de la víctima, señalado como sospechoso del feminicidio.

"Se tiene como móvil problemas pasionales o de convivencia social", indicó un vocero de la Policía Nacional, sin detallar la identidad del detenido.

Ramos agregó que el señalado tenía manchas de sangre en la ropa cuando fue requerido. Posteriormente, fue trasladado hacia las instancias correspondientes mientras continúa el proceso de investigación.

Por su parte, miembros de Medicina Forense también arribaron a la zona para realizar el levantamiento y traslado del cadáver hacia la morgue.