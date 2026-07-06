Conadeh urge a hondureñas en EE UU a registrar a sus hijos tras fallo sobre el TPS

Tegucigalpa, Honduras.-El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) exhortó a madres hondureñas que residen en Estados Unidos para que registren a sus hijos nacidos en ese país en los consulados de Honduras. El llamado se hace luego de que la Corte Suprema estadounidense determinara que las decisiones del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) no pueden ser revisadas por tribunales federales. La coordinadora de la Defensoría de Movilidad Humana del Conadeh, Elsy Reyes, llamó a las familias hondureñas a gestionar la doble nacionalidad de sus hijos como una medida que podría facilitar futuros procesos migratorios en caso de un retorno al país.

"A las madres que tienen hijos nacidos en los Estados Unidos y que se encuentran en una situación irregular, que acudan a las oficinas consulares de Honduras en los Estados Unidos para registrar a sus hijos y tengan doble nacionalidad", expresó la funcionaria. Reyes explicó que el reciente fallo de la Corte Suprema, emitido en un caso relacionado con Haití y Siria, también alcanza a las 17 designaciones vigentes del TPS, entre ellas la de Honduras, al establecer que las decisiones del DHS sobre la terminación de ese beneficio migratorio no pueden ser impugnadas en las cortes federales. "Esto complica un poco la situación", señaló Reyes, al considerar que la actual política migratoria de Estados Unidos mantiene un enfoque más restrictivo para los beneficiarios del programa. Ante ese escenario, el Conadeh instó al Estado hondureño a fortalecer la atención consular para los connacionales en territorio estadounidense, agilizando la emisión de pasaportes, la entrega de documentos de identidad y, especialmente, el registro de los menores nacidos en Estados Unidos. La funcionaria advirtió que la falta de registro puede generar dificultades para las familias que son retornadas al país.