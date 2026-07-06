Periodista Melissa De Sousa fue hallada muerta junto a su madre bajo escombros en Venezuela

Equipos de rescate localizaron los cuerpos de la periodista Melissa De Sousa Visconti y de su madre, Luraima Visconti De Sousa, entre los escombros de las Residencias Bahía Mar, en la avenida La Costanera de la urbanización Los Corales, en el estado La Guaira.
Melissa De Sousa y su familia habían sido reportados como desaparecidos desde el pasado 24 de junio, cuando un doble evento sísmico afectó la zona costera y provocó el colapso de varias estructuras, entre ellas el edificio donde residían.
Las labores de rescate se habían mantenido desde entonces en la zona afectada, con equipos de Protección Civil y brigadas de salvamento trabajando en la remoción de escombros.
El hallazgo fue confirmado por familiares, entre ellos Rafael De Sousa Visconti, hermano de la comunicadora e hijo de la señora Luraima, quien informó sobre la recuperación de los cuerpos tras varios días de labores de búsqueda.
Las autoridades aún continúan la búsqueda de Carlos De Sousa, padre de la periodista, quien permanece desaparecido tras el derrumbe de la estructura.
Melissa De Sousa trabajaba como periodista en el diario El Universal, donde se desempeñaba tanto en la edición impresa como en la plataforma digital.
La periodista había ingresado a la redacción en 2019 como redactora web y con el tiempo asumió nuevas responsabilidades dentro del equipo digital, consolidando su carrera profesional.
Sus compañeros de trabajo la describen como una profesional comprometida, de trato amable y con una fuerte disposición al trabajo en equipo dentro de la redacción, lamentando su muerte en esta tragedia.
En el ámbito académico, De Sousa obtuvo su licenciatura en Comunicación Social en la Universidad Católica Santa Rosa, formación que complementó su trabajo en el área periodística.
Las labores de rescate continúan en el sector de Los Corales, donde las autoridades esperan ubicar al padre de la periodista, mientras la familia enfrenta la pérdida de dos de sus seres queridos en medio de la tragedia.