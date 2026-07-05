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Periodista Jessiree Querales perdió un brazo y una pierna tras terremotos en Venezuela

Jessiree Querales decidió hace unos meses regresar a Venezuela para formar un hogar, sin imaginar que perdería todo tras esta tragedia; su familia pide ayuda para cubrir los gastos

  • Actualizado: 05 de julio de 2026 a las 19:42
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La periodista venezolana Jessiree Querales resultó gravemente herida durante los terremotos que sacudieron Venezuela el pasado 24 de junio. Tras varios días hospitalizada, sus familiares piden ayuda para cubrir los gastos médicos.

 Foto: Redes sociales
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Luego de permanecer varias horas atrapada bajo los escombros, Jessiree Querales perdió un brazo y una pierna, y requiere diálisis debido a las graves secuelas que sufrió.

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Querales, de 29 años, residía en el edificio Coral Mar, en el sector Los Corales, estado La Guaira, una de las zonas más afectadas por los sismos. Según el relato de sus allegados, se encontraba en su apartamento, ubicado en el séptimo piso, cuando la estructura colapsó.

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De acuerdo con la información compartida por su mejor amiga, Deborah Moreno, la periodista había regresado a Venezuela pocos meses antes, luego de pasar varios años viviendo en el extranjero con la intención de reconstruir su vida junto a su familia y amigos.

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Tras el derrumbe, Jessiree permaneció durante varias horas atrapada entre los escombros hasta que fue rescatada por sus propios familiares. Durante la tragedia, una de las personas más cercanas a ella perdió la vida mientras intentaba protegerla.

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Las lesiones que sufrió durante el tiempo que permaneció bajo los escombros fueron de extrema gravedad y, ante las complicaciones, los médicos se vieron obligados a amputarle un brazo y una pierna.

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La comunicadora ha sido sometida a múltiples cirugías y ha requerido sesiones de diálisis como parte de su tratamiento.

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Ante esta situación, su mejor amiga impulsó una campaña de recaudación de fondos en GoFundMe, organizada junto a la prima de la periodista, Leydis Fuentes, dinero que será entregado a Querales y su familia para ayudar con los gastos de su recuperación.

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Los recursos recaudados estarán destinados a cubrir tratamientos médicos, rehabilitación, fisioterapia, apoyo psicológico, prótesis, medicamentos, transporte y otras necesidades básicas tras perder hasta su vivienda.

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Actualmente, Jessiree continúa hospitalizada mientras enfrenta un proceso de recuperación que será prolongado.

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