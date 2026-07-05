Venezuela conmemora su independencia entre muertos, desaparecidos y destrucción

La familia se encontraba en la localidad de Catia La Mar, en el asolado estado costero de La Guaira (norte, aledaño a Caracas). El día de los sismos Leonardo cumplía 29 años y salió a la barbería a cortarse el cabello. Gracias a eso fue el único sobreviviente, pero tuvo que ser fuerte para enterrar los cuerpos de su esposa, Kimberling Farreras, sus dos hijas y el resto de la familia.