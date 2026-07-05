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Venezuela conmemora su independencia entre muertos, desaparecidos y destrucción

Este 5 de julio, Venezuela conmemora su independencia, pero en lugar de ser un día de celebración, la fecha está marcada por el luto y la desesperación

  • Actualizado: 05 de julio de 2026 a las 16:54
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El 5 de julio, Venezuela recuerda la firma del Acta de la Declaración de Independencia de 1811. La conmemoración de este año se desarrolla mientras el país enfrenta las consecuencias de los dos fuertes terremotos que dejaron víctimas mortales, desaparecidos y graves daños el 24 de junio de 2026.

 Foto: EFE
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La cifra de fallecidos por el doble terremoto del pasado 24 de junio en Venezuela aumentó a 3,342, mientras que la de heridos se elevó a 16,740, informó este domingo el presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez.

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La nueva cifra supone un aumento de 388 personas fallecidas, respecto al sábado, mientras se intensifican las labores para sacar cuerpos de debajo de los escombros.

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Según el balance oficial, 6,462 personas han sido rescatadas y 17,345 perdieron su vivienda, por lo que se han habilitado 79 campamentos transitorios.

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El también hermano de la mandataria encargada, Delcy Rodríguez, indicó en Telegram que se mantienen en 856 los edificios afectados y 190 los colapsados.

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Hubo quienes perdieron a todo su núcleo familiar, como es el caso de Leonardo Suárez, quien perdió a su madre, su esposa, sus dos hijas y su sobrino en los terremotos.

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La familia se encontraba en la localidad de Catia La Mar, en el asolado estado costero de La Guaira (norte, aledaño a Caracas). El día de los sismos Leonardo cumplía 29 años y salió a la barbería a cortarse el cabello. Gracias a eso fue el único sobreviviente, pero tuvo que ser fuerte para enterrar los cuerpos de su esposa, Kimberling Farreras, sus dos hijas y el resto de la familia.

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Otros venezolanos que, debido a la crisis económica, política y social que ha atravesado Venezuela en los últimos años, viven en el exilio, se encuentran destruidos al enterarse de que su familia murió o aún está desaparecida bajo los escombros. Esta mujer llora desconsolada al ver partir un avión con ayuda humanitaria desde Uruguay, hasta su país, Venezuela.

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Son muchos los venezolanos que están en centros de atención médica, algunos en estado grave y otros con lesiones físicas leves, pero con heridas psicológicas profundas.

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La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ordenó la creación de una nueva unidad militar para atender la emergencia ante desastres, frente a las críticas por la falta de respuesta de las fuerzas armadas venezolanas tras el doble terremoto.

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"He dado la orden al Ministerio de Defensa de crear una unidad de tarea especial de emergencia para atender la emergencia ante desastres de esta naturaleza que llevará por nombre Gran Mariscal de Ayacucho Antonio José de Sucre", anunció la presidenta interina en la conmemoración de la independencia del país.

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El encargado de liderar esta unidad de tarea especial es el general de brigada Pabón Castellanos, anunció Rodríguez, quien graduó a más de 800 nuevos oficiales y ordenó el despliegue inmediato de los tenientes de corbeta graduados a La Guaira.

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En países vecinos donde residen migrantes venezolanos se han realizado misas y acciones de luto por las víctimas.

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Alrededor de 20 países enviaron rescatistas para asistir en la búsqueda de sobrevivientes y también apoyaron con alimentos, ropa y otros insumos. El mismo pueblo venezolano también se sumó a ayudar.

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Las imágenes captadas en los estados más afectados son devastadoras: casas por caerse, edificios colapsados, personas damnificadas y ciudadanos llorando para que les ayuden a encontrar a sus parientes son parte del escenario habitual en estos 11 días transcurridos desde los sismos.

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Este domingo los grupos de rescatistas internacionales se han retirado ya y en los edificios derruidos quedan voluntarios venezolanos, bomberos, defensa civil nacional y vecinos que siguen retirando escombros.

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