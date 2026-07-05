Brenda Trujano fue atropellada frente a su novio; su expareja es sospechoso

Tras permanecer varios días hospitalizada, Brenda Trujano murió la madrugada de este sábado -4 de julio- tras ser atropellada presuntamente por su expareja en calles del municipio de Tecámac, en el Estado de México.
Brenda Michel Trujano Bonilla, de 19 años, había sido ingresada de emergencia a un hospital de la zona después del incidente ocurrido la noche del domingo 28 de junio en la calle Rancho San Diego, en el fraccionamiento Sierra Hermosa.
De acuerdo con las cámaras de seguridad y la información recabada por autoridades, Brenda caminaba tomada de la mano de su novio cuando fue embestida por un vehículo en plena vía pública.
En el video se observa a la joven caminando en horas de la noche con su novio cuando, de forma repentina, un automóvil la impacta y posteriormente huye del lugar.
Familiares de la víctima han señalado que el hecho no habría sido un accidente, sino un posible ataque de celos de su expareja sentimental, quien no aceptaba su nueva relación.
Incluso, versiones de la familia apuntan a que el señalado sería un vecino de la zona, a quien algunas personas habrían identificado tras el hecho.
Angélica Reyes, prima de la joven, exigió justicia y pidió que el caso sea investigado a fondo. Entre lágrimas, afirmó que Brenda “tenía una vida por delante” y que su familia no tenía problemas con nadie.
También denunció que el presunto responsable habría intentado deshacerse de evidencias, al poner presuntamente a la venta el vehículo involucrado a través de las redes.
Brenda Michel fue trasladada a un hospital, donde permaneció internada durante cinco días hasta que finalmente se confirmó su fallecimiento debido a la gravedad de las lesiones.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos. El caso podría ser abordado como un feminicidio.