¿Qué es la Ley SAVE America y cómo afectaría a los migrantes en EE UU?

Durante la conmemoración del 250 aniversario de la Independencia de Estados Unidos, el presidente Donald Trump reiteró su apoyo a la polémica Ley SAVE America, una propuesta que busca modificar los requisitos para registrarse y participar en las elecciones del país. Pero, ¿cómo afectaría a los migrantes en EE UU?
“Estados Unidos ha vuelto y queremos mantener su grandeza. Lo lograremos aprobando la Ley ‘SAVE America’, lo que implica que todos los votantes, todos, absolutamente todos, deberán presentar una identificación y aportar algo llamado prueba de ciudadanía, y no habrá voto por correo, salvo algunos casos”, fueron las palabras del presidente estadounidense en su discurso del 4 de julio.
La Ley de Protección de la Elegibilidad de los Votantes Estadounidenses (SAVE, por sus siglas en inglés), plantea que toda persona que desee registrarse para votar o actualizar sus datos deba presentar un documento que demuestre que es ciudadana estadounidense.
Entre los documentos que servirían como prueba están el pasaporte estadounidense o el certificado de nacimiento. Esto quiere decir que una licencia de conducir, incluso si cumple con los requisitos de la REAL ID, no sería suficiente para acreditar la ciudadanía, según lo establece la propuesta.
Esto podría afectar a migrantes que ya han obtenido la ciudadanía, pero que no cuentan fácilmente con documentos como pasaporte o certificado de nacimiento a mano, ya que tendrían que presentarlos para poder registrarse.
Aunque la ley federal ya establece que únicamente los ciudadanos estadounidenses pueden votar en las elecciones nacionales, actualmente no exige presentar una prueba documental de ciudadanía al momento del registro, algo que la Ley SAVE busca modificar.
De aprobarse, el registro de votantes también cambiaría. La iniciativa eliminaría la posibilidad de inscribirse por internet o enviar la solicitud por correo, por lo que el trámite tendría que realizarse de forma presencial.
Además, la propuesta trasladaría al ciudadano la responsabilidad de demostrar que cumple con los requisitos para votar, en lugar de que esa verificación recaiga en las autoridades electorales.
Además, la iniciativa contempla que los funcionarios electorales que registren a una persona sin verificar la documentación exigida podrían enfrentar sanciones penales. También establece requisitos adicionales para quienes hayan cambiado legalmente su nombre.
Trump ha estado instando a su partido republicano a que impulse la medida en ambas cámaras del Congreso para que él pueda promulgarla como ley.