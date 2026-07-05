¿Qué es la Ley SAVE America y cómo afectaría a los migrantes en EE UU?

“Estados Unidos ha vuelto y queremos mantener su grandeza. Lo lograremos aprobando la Ley ‘SAVE America’, lo que implica que todos los votantes, todos, absolutamente todos, deberán presentar una identificación y aportar algo llamado prueba de ciudadanía, y no habrá voto por correo, salvo algunos casos”, fueron las palabras del presidente estadounidense en su discurso del 4 de julio.