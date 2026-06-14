"Me arrebataron a mi niña": Michelle tenía 16 años y la torturaron antes de matarla en colonia Los Pinos

"Eso espero, que la muerte de mi hija no quede impune, que agarren a los que le hicieron eso porque en este país no estamos seguros. Me arrebataron a mi niña, lo que amaba con todo mi corazón", escribió la acongojada madre, quien colocó la foto de su hija con un lazo de duelo en su perfil de redes sociales.