"Me arrebataron a mi niña": Michelle tenía 16 años y la torturaron antes de matarla en colonia Los Pinos

La madrugada del sábado 13 de junio fue hallada muerta una adolescente, específicamente en el sector B de la colonia Los Pinos, en Tegucigalpa; tenía las manos atadas y presentaba evidentes signos de haber sido torturada antes de ser ultimada a balazos. ¿Qué se sabe del caso? A continuación los detalles.
Según el reporte preliminar de las autoridades, la víctima fue identificada como Michelle Argueta, de apenas 16 años de edad, quien presentaba signos de violencia y aproximadamente 15 impactos por arma de fuego en diversas partes de su cuerpo.
Según versiones de testigos, la joven era originaria de Lepaterique, pero fue encontraba en una zona denominada como "la frontera", el punto que divide el territorio donde opera la Mara Salvatrucha MS-13 del área que controla la Pandilla 18.
Según los reportes iniciales de las autoridades que fueron brindados por Noticieros Hoy Mismo, la joven habría sido sorprendida por integrantes de un grupo criminal en ese punto de disputa.
Vecinos del sector manifestaron haber escuchado una ráfaga de disparos alrededor de las 2:00 de la madrugada, pero no contaban con que se encontrarían con la terrible escena: la adolescente balaceada y atada de manos y pies.
Otras versiones apuntan que la joven fue raptada de otro punto de la capital y asesinada en el sector de Los Pinos en mención. Sin embargo, se espera que las autoridades esclarezcan cómo ocurrieron los hechos para contrarrestar las diversas especulaciones sobre el violento hecho.
Las autoridades policiales fueron alertadas del hecho a través de la línea 911, por lo que agentes llegaron al lugar para acordonar la escena del crimen e iniciar con las indagaciones.
Posteriormente, funcionarios de Medicina Forense arribaron para realizar con el respectivo levantamiento y traslado del cadáver hacia la morgue capitalina.
El cuerpo de la menor fue entregado a sus familiares la tarde del mismo día. La muerte de la menor desató indignación colectiva en redes sociales, donde usuarios comentan que "ya no se aguanta tanta violencia" en el país, cuestionando al gobierno actual y los entes de seguridad. A los clamores de justicia se sumó el de la madre de Michelle.
"Eso espero, que la muerte de mi hija no quede impune, que agarren a los que le hicieron eso porque en este país no estamos seguros. Me arrebataron a mi niña, lo que amaba con todo mi corazón", escribió la acongojada madre, quien colocó la foto de su hija con un lazo de duelo en su perfil de redes sociales.