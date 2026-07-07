Aixa Zelaya es la nueva presidenta interina del Consejo Nacional Electoral

Tegucigalpa, Honduras.- El Consejo Nacional Electoral (CNE) oficializó este jueves la incorporación de Aixa Zelaya y Eduardo Fuentes como consejeros interinos, luego de que ambos fueran juramentados por el Congreso Nacional para cubrir las vacantes generadas en el pleno del organismo. Con la nueva integración, Aixa Zelaya asumió la presidencia interina del CNE en sustitución de Ana Paola Hall, quien dejó el cargo tras ser designada embajadora de Honduras ante el Reino de España.

Por su parte, Eduardo Fuentes ejercerá como consejero vocal, cargo que ocupaba Cossette López, quien asumió la representación de Honduras ante la Organización de los Estados Americanos (OEA). Carlos Enrique Cardona, en tanto, continuará como consejero suplente. En un comunicado, el órgano electoral indicó que la reestructuración permitirá dar continuidad a las actividades institucionales y a la organización de los próximos procesos electorales. Asimismo, reafirmó su compromiso de actuar con apego a la Constitución y a la legislación electoral para fortalecer la transparencia, la institucionalidad y la confianza ciudadana en el sistema electoral hondureño. La juramentación de Zelaya y Fuentes fue aprobada la semana pasada por el Congreso Nacional.