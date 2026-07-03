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El CNE impulsará reformas para mejorar operatividad del proceso electoral

El consejero interino del CNE, Eduardo Fuentes, anunció una serie de reformas técnicas para fortalecer la operatividad del organismo y evitar los problemas registrados en procesos electorales

  • Actualizado: 03 de julio de 2026 a las 00:00
El CNE impulsará reformas para mejorar operatividad del proceso electoral

Eduardo Fuentes anunció que el CNE propondrá reformas para mejorar la organización de las elecciones y evitar retrasos.

 Foto: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.- El consejero interino del Consejo Nacional Electoral (CNE), Eduardo Fuentes, anunció que se impulsará una serie de reformas técnicas para fortalecer la operatividad del organismo y hacer más eficiente la organización de los procesos electorales, especialmente durante los años de elecciones.

El funcionario informó que el CNE pondrá a disposición de la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso Nacional los insumos técnicos necesarios para orientar las modificaciones que requiera el sistema electoral.

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Explicó que las propuestas estarán enfocadas en mejorar los aspectos logísticos, administrativos y operativos del organismo.

Entre las prioridades, Fuentes señaló que el presupuesto especial para las elecciones debe aprobarse con suficiente anticipación, ya que hacerlo en los últimos meses retrasa la planificación y limita la capacidad operativa del Consejo Nacional Electoral. También consideró indispensable garantizar que el pleno de consejeros permanezca integrado y en funciones durante todo el proceso electoral para evitar atrasos en la toma de decisiones.

Asimismo, planteó la necesidad de revisar el mecanismo de integración de las mesas encargadas del escrutinio especial de actas, con el fin de impedir que la ausencia de representantes de algún partido político paralice el desarrollo del proceso.

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Añadió que también existen alternativas para fortalecer el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) mediante reformas de carácter técnico.

Fuentes sostuvo que estos cambios buscan corregir las deficiencias identificadas en procesos electorales anteriores y dotar al CNE de herramientas que permitan una gestión más ágil, eficiente y transparente.

A su juicio, mejorar la planificación y la capacidad operativa contribuirá a generar mayor confianza entre los actores políticos y la ciudadanía.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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