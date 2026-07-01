Tomás Zambrano juramentó a los nuevos consejeros del CNE y a un comisionado de la UFTF

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente del Congreso Nacional (CN), diputado Tomás Zambrano tomó la promesa de ley y juramentó a dos nuevos comisionados propietarios del Consejo Nacional Electoral (CNE) y un comisionado de la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización de Partidos Políticos (UFTF). Se trata de Eduardo Enrique Fuentes Cálix, quien sustituirá a la consejera Cossette Alejandra López-Osorio Aguilar, además, Aixa Gabriela Zelaya Gómez, para reemplazar a Ana Paola Hall García; ambos cargos de propietarios en el CNE. Entre tanto, se nombró a Juan Pablo Hernández Agurcia, como comisionado propietario de la UFTF, sucediendo a Fuentes Cálix; los tres nombrados por Tomás Zambrano, son abogados de profesión.

Los nombrados

Las tres designaciones realizadas por el presidente del Poder Legislativo son de carácter temporal o provisional, durante un año calendario a partir del 1 de julio de 2026, hasta el 1 de julio de 2027.

El gobierno central anunció desde hace algunos, cuando se conoció la nominación de Cossette López-Osorio, como embajadora de Honduras ante la Organización de Estados Americanos (OEA) y la de Ana Hall, como embajadora ante el gobierno y pueblo de España; que su licencia sería por un año, y que ambas regresarán a sus puestos en el CNE, transcurrido ese tiempo. De igual manera, Eduardo Fuentes tendría que retornar a ocupar su puesto en la Unidad de Política Limpia, como comisionado propietario, lugar que ocupará Hernández Agurcia durante un año.



En primera instancia realizó la promesa de ley el abogado Juan Hernández, quien subió al estrado principal para ser juramentado por Zambrano. Le siguió Eduardo Fuente, quien también ascendió para ser nombrado de forma oficial y finalmente, Aixa Zelaya, quien rindió la promesa por la vía virtual, ya que está fuera del país.



Rechazo

En señal de rechazo de los tres nombramientos realizados por el actual gobierno, los diputados de la bancada del Partido Libertad y Refundación (Libre), le dieron la espalda a la Junta Directiva, gritando a la vez ¡ilegales, ilegales, ilegales!, pero eso no detuvo el acto protocolario. Sobre esa postura de negación de Libre, el titular del Legislativo, Tomás Zambrano, ironizó: "yo creo que Libre tiene razón, los liberales tienen cargos en los órganos electorales, y el Partido Nacional, también".