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Cinco escenarios: Así revelaron consejeras los momentos críticos que enfrentó el CNE

En la presentación, Cossette López denunció amenazas contra ella y su familia, presiones al CNE, campañas de odio, un supuesto boicot a los resultados electorales y cuestionó la actuación de las Fuerzas Armadas y del Ministerio Público

  • Actualizado: 30 de junio de 2026 a las 21:02
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Las consejeras del CNE presentaron el informe "Blindaje de la Verdad Histórica", que documenta cinco escenarios considerados críticos durante el proceso electoral de 2025. ¿De qué tratan?

 Fotos: Marvin Salgado/EL HERALDO.
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Cossette López aseguró que el informe reúne documentación física y digital para reconstruir, de forma cronológica, cada etapa del ciclo electoral de 2025.
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Durante la presentación, Cossette López denunció amenazas contra ella, su hija y la hija de la consejera Ana Paola Hall, las cuales atribuyó a grupos radicales.
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La consejera del CNE afirmó que el documento recopila hechos públicos y otros que, según explicó, no trascendieron durante las elecciones generales.
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Cossette López sostuvo que el informe contiene "hechos sustentados y verificables" y anunció que la documentación será de acceso público.
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La consejera también cuestionó el papel del Ministerio Público y afirmó que el CNE enfrentó constantes presiones durante el proceso electoral.
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En su intervención, la consejera denunció que fue blanco de campañas de odio y ataques que, según dijo, comenzaron incluso antes de asumir su cargo en el CNE.
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En su intervención, la consejera denunció que fue blanco de campañas de odio y ataques que, según dijo, comenzaron incluso antes de asumir su cargo en el CNE y provenientes desde su propio partido.
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López acusó al Partido Libertad y Refundación y a un segmento del Partido Liberal de Honduras de intentar boicotear los resultados de las elecciones generales de 2025.
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Durante el acto, la funcionaria señaló al general Roosevelt Hernández por, según su versión, no cumplir el mandato constitucional de las Fuerzas Armadas el 9 de marzo de 2025.
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Cossette López advirtió que, aunque las elecciones concluyeron, "el peligro puede volver" e instó a no olvidar lo ocurrido durante el proceso electoral.
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La consejera también cuestionó el papel del Ministerio Público y afirmó que el CNE enfrentó constantes presiones durante el proceso electoral.
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