Cinco escenarios: Así revelaron consejeras los momentos críticos que enfrentó el CNE

Las consejeras del CNE presentaron el informe "Blindaje de la Verdad Histórica", que documenta cinco escenarios considerados críticos durante el proceso electoral de 2025. ¿De qué tratan?
Cossette López aseguró que el informe reúne documentación física y digital para reconstruir, de forma cronológica, cada etapa del ciclo electoral de 2025.
Durante la presentación, Cossette López denunció amenazas contra ella, su hija y la hija de la consejera Ana Paola Hall, las cuales atribuyó a grupos radicales.
La consejera del CNE afirmó que el documento recopila hechos públicos y otros que, según explicó, no trascendieron durante las elecciones generales.
Cossette López sostuvo que el informe contiene "hechos sustentados y verificables" y anunció que la documentación será de acceso público.
La consejera también cuestionó el papel del Ministerio Público y afirmó que el CNE enfrentó constantes presiones durante el proceso electoral.
En su intervención, la consejera denunció que fue blanco de campañas de odio y ataques que, según dijo, comenzaron incluso antes de asumir su cargo en el CNE.
En su intervención, la consejera denunció que fue blanco de campañas de odio y ataques que, según dijo, comenzaron incluso antes de asumir su cargo en el CNE y provenientes desde su propio partido.
López acusó al Partido Libertad y Refundación y a un segmento del Partido Liberal de Honduras de intentar boicotear los resultados de las elecciones generales de 2025.
Durante el acto, la funcionaria señaló al general Roosevelt Hernández por, según su versión, no cumplir el mandato constitucional de las Fuerzas Armadas el 9 de marzo de 2025.
Cossette López advirtió que, aunque las elecciones concluyeron, "el peligro puede volver" e instó a no olvidar lo ocurrido durante el proceso electoral.