Testificó contra Marlon Ochoa: ¿Quién es Eduardo Fuentes, consejero interino del CNE?

Eduardo Fuentes ocupará un nuevo cargo como consejero interino en el Consejo Nacional Electoral (CNE), junto a la abogada Aixa Gabriela Zelaya, ambos en sustitución de las consejeras Ana Paola Hall y Cossette López. Aquí algunos datos sobre su trayectoria.
Eduardo Enrique Fuentes Cálix cuenta con experiencia en instituciones relacionadas con la organización de elecciones, la fiscalización de recursos políticos y el fortalecimiento de la institucionalidad democrática.
Antes de asumir funciones en el CNE, Fuentes Cálix se desempeñó como comisionado de la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos (UFTF).
Desde ese cargo estuvo encargado de supervisar el cumplimiento de las normas relacionadas con el financiamiento de los partidos políticos, así como los procesos de rendición de cuentas y transparencia electoral.
Asimismo, ha ocupado cargos de dirección dentro de organismos electorales y ha participado en procesos relacionados con la planificación y ejecución de elecciones.
En cuanto a su formación académica, posee estudios de posgrado en gestión pública, incluyendo una maestría en Gobierno y Administración Pública y un doctorado en Gestión Pública.
En abril de este año, compareció como testigo en el juicio político impulsado contra funcionarios electorales, entre ellos el exconsejero Marlon Ochoa.
Durante su declaración, Fuentes relató una serie de hechos que, según su versión, provocaron retrasos en el cronograma electoral y afectaron el desarrollo de algunas actividades programadas por el organismo electoral.
Además, aseguró que existieron acciones orientadas a obstaculizar el proceso electoral, declaraciones que fueron incorporadas dentro de las audiencias desarrolladas por la comisión legislativa.
Ahora ocupará el cargo de consejero interino del CNE, tras las licencias otorgadas a Ana Paola Hall y Cossette López, quienes dejarán temporalmente sus funciones para asumir cargos diplomáticos en el servicio exterior.