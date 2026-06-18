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Testificó contra Marlon Ochoa: ¿Quién es Eduardo Fuentes, consejero interino del CNE?

En el segundo día del juicio político contra el exconsejero Marlon Ochoa, Eduardo Fuentes testificó sobre irregularidades y denunció un supuesto boicot electoral

  • Actualizado: 18 de junio de 2026 a las 14:13
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Eduardo Fuentes ocupará un nuevo cargo como consejero interino en el Consejo Nacional Electoral (CNE), junto a la abogada Aixa Gabriela Zelaya, ambos en sustitución de las consejeras Ana Paola Hall y Cossette López. Aquí algunos datos sobre su trayectoria.

 Foto: Redes sociales
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Eduardo Enrique Fuentes Cálix cuenta con experiencia en instituciones relacionadas con la organización de elecciones, la fiscalización de recursos políticos y el fortalecimiento de la institucionalidad democrática.

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Antes de asumir funciones en el CNE, Fuentes Cálix se desempeñó como comisionado de la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos (UFTF).

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Desde ese cargo estuvo encargado de supervisar el cumplimiento de las normas relacionadas con el financiamiento de los partidos políticos, así como los procesos de rendición de cuentas y transparencia electoral.

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Asimismo, ha ocupado cargos de dirección dentro de organismos electorales y ha participado en procesos relacionados con la planificación y ejecución de elecciones.

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En cuanto a su formación académica, posee estudios de posgrado en gestión pública, incluyendo una maestría en Gobierno y Administración Pública y un doctorado en Gestión Pública.

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En abril de este año, compareció como testigo en el juicio político impulsado contra funcionarios electorales, entre ellos el exconsejero Marlon Ochoa.

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Durante su declaración, Fuentes relató una serie de hechos que, según su versión, provocaron retrasos en el cronograma electoral y afectaron el desarrollo de algunas actividades programadas por el organismo electoral.

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Además, aseguró que existieron acciones orientadas a obstaculizar el proceso electoral, declaraciones que fueron incorporadas dentro de las audiencias desarrolladas por la comisión legislativa.

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Ahora ocupará el cargo de consejero interino del CNE, tras las licencias otorgadas a Ana Paola Hall y Cossette López, quienes dejarán temporalmente sus funciones para asumir cargos diplomáticos en el servicio exterior.

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