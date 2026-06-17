CN aprueba licencias de Cossette López y Ana Paola Hall; designan a sus sustitutos

Tegucigalpa, Honduras.- El Congreso Nacional aprobó la noche del miércoles 17 de junio las solicitudes de licencia presentadas por las consejeras del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López y Ana Paola Hall, quienes dejarán temporalmente sus funciones para asumir cargos diplomáticos en el servicio exterior. La decisión fue respaldada por 93 diputados, quienes además dieron paso a la incorporación de dos nuevos miembros interinos que ocuparán las vacantes mientras las funcionarias desempeñan sus nuevas responsabilidades fuera del país. De esta manera, Eduardo Fuentes y Aixa Zelaya fueron designados para integrarse temporalmente al pleno del órgano electoral. Ambos asumirán funciones mientras se mantiene vigente la licencia otorgada a las consejeras propietarias.

Las autorizaciones concedidas por el Poder Legislativo tendrán una duración de un año. Durante ese período, Cossette López y Ana Paola Hall representarán a Honduras en escenarios internacionales vinculados al servicio diplomático.



Experiencia de nuevos integrantes

Según lo aprobado, Cossette López comenzará sus funciones como embajadora de Honduras ante la Organización de Estados Americanos (OEA) a partir del 1 de julio. Por su parte, Ana Paola Hall asumirá la representación diplomática hondureña en España. Con la salida temporal de ambas funcionarias, el Congreso optó por designar sustitutos interinos que también forman parte del grupo de aspirantes que buscan ocupar de manera permanente las vacantes existentes dentro del Consejo Nacional Electoral.