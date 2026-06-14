De lista de 24 autopostulantes se cubrirán vacantes temporales de consejeras del CNE

El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano , precisó que las funcionarias electorales no han interpuesto renuncias definitivas a sus cargos, sino peticiones de permiso formal por el período de un año, por lo que el pleno procederá únicamente con nombramientos provisionales para integrar el órgano electoral.

Tegucigalpa, Honduras.- El Congreso Nacional ha establecido la ruta jurídica para la sustitución temporal de las autoridades en el Consejo Nacional Electoral (CNE) tras las solicitudes de licencia presentadas por las consejeras Cossette López y Ana Paola Hall .

Según la jefatura del parlamento, la elección de las personas que asumirán estas consejerías de manera interna no partirá de nuevas negociaciones políticas externas, sino del expediente técnico que ya tiene el Congreso.

El criterio adoptado por los líderes de las diferentes bancadas legislativas determina que los sustitutos temporales serán seleccionados estrictamente de la nómina de 24 autopostulantes que se sometió de forma previa al proceso de evaluación de idoneidad profesional y personal.

La asamblea legislativa tiene previsto evacuar el debate de los permisos y la respectiva juramentación de los relevos interinos durante las sesiones de la próxima semana.

"Yo soy del criterio, le he dicho a los compañeros de las diferentes bancadas, los que van a sustituir temporal o provisionalmente a la consejera Cossette López y Ana Paola Hall tienen que elegirse de la nómina que se sometió al proceso de evaluación de su idoneidad profesional y personal", recalcó Zambrano.

El titular de la junta directiva pormenorizó que el pleno del Legislativo decidió separar este trámite administrativo de los nombramientos permanentes que aún están pendientes en el sistema electoral.

Zambrano precisó que las vacantes definitivas surgidas tras la aplicación del juicio político y el fallecimiento de la magistrada Miriam Barahona se discutirán en un escenario posterior, luego de realizar las reformas electorales.

La directiva del Congreso argumentó que la aprobación de sustituciones permanentes en el CNE y en el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) requiere reformas previas a la Ley Electoral para blindar las decisiones de los consejeros frente a injerencias partidarias.

"Primero hay que llevar a cabo reformas a la Ley Electoral en la que se establecerán candados, blindajes para el funcionamiento de los plenos del Consejo Nacional Electoral y Tribunal de Justicia Electoral, para que un consejero no quiera ausentarse únicamente por instrucciones del dueño de su partido político o de los líderes", reafirmó Zambrano.