Actriz de "El Exorcista" enfrenta un operativo de Control Animal en su propiedad

Los Ángeles, Estados Unidos.- Autoridades del condado de Los Ángeles registraron el viernes la propiedad de la actriz Linda Blair, conocida por su papel en "El Exorcista", tras reportes sobre una operación de crianza de perros con más de 100 ejemplares.

El operativo contó con una orden de inspección solicitada de forma conjunta por el Departamento de Planificación Regional y el Departamento de Cuidado y Control Animal del condado. Según el comunicado oficial, el objetivo era "inspeccionar esta propiedad en busca de edificaciones y estructuras asociadas a una operación de perrera reportada con más de 100 perros".