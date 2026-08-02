Actriz de "El Exorcista" enfrenta un operativo de Control Animal en su propiedad

Los Ángeles, Estados Unidos.- Autoridades del condado de Los Ángeles registraron el viernes la propiedad de la actriz Linda Blair, conocida por su papel en "El Exorcista", tras reportes sobre una operación de crianza de perros con más de 100 ejemplares.
El operativo contó con una orden de inspección solicitada de forma conjunta por el Departamento de Planificación Regional y el Departamento de Cuidado y Control Animal del condado. Según el comunicado oficial, el objetivo era "inspeccionar esta propiedad en busca de edificaciones y estructuras asociadas a una operación de perrera reportada con más de 100 perros".
Las autoridades señalaron que los permisos del refugio habrían vencido en 2023 y que los intentos previos de contactar a la actriz no obtuvieron respuesta. El comunicado precisó que la prioridad del operativo era "la seguridad y el bienestar tanto de los animales en la propiedad como de las personas que puedan trabajar o residir allí".
Tras la visita, Blair se pronunció en redes sociales para tranquilizar a sus seguidores. La actriz explicó que la situación correspondía a trámites administrativos pendientes y que los animales se encontraban en buen estado.
Medios como TMZ reportaron que ningún perro fue retirado del lugar y que la actriz mostró plena disposición a colaborar durante la inspección. Blair dirige desde hace años una fundación dedicada al rescate y rehabilitación de animales abandonados o maltratados.