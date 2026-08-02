Pavimentación de la vía alterna entre Tegucigalpa y Santa Lucía supera el 32% de avance

Tegucigalpa, Honduras.- La construcción de la vía alterna Tegucigalpa-Santa Lucía registra un avance físico del 32.90%, luego de que se completara la pavimentación de 3.65 kilómetros del tramo en ejecución, según lo informó la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT).

La obra contempla la intervención de carretera entre Palo de Hule (en Tegucigalpa) y Santa Lucía, un tramo que originalmente era de terracería y que ahora es transformado mediante trabajos de pavimentación con una inversión superior a los 272 millones de lempiras.

Este proyecto comenzó en diciembre de 2024; sin embargo, tuvo atrasos en la administración pasada. La obra beneficiará a unos 60 mil habitantes de las zonas cercanas y busca mejorar la conexión vial entre Tegucigalpa, Santa Lucía, Valle de Ángeles y Cantarranas.

La intervención forma parte de la denominada Vía Rápida Tegucigalpa-Santa Lucía, una obra estratégica que pretende ofrecer una ruta alterna para reducir la carga vehicular que actualmente atraviesa la ruta del Distrito Turístico Valles y Montañas, principalmente durante las horas pico.

Esta nueva conexión inicia desde Santa Lucía por el sector de La Montañita o Cantagallo y permitirá el ingreso hacia la capital por sectores como La Travesía, San Miguel y Altos de La Sosa.

Por esta ruta circulan diariamente más de 5,000 vehículos, debido a que funciona como una interconexión municipal entre varios sectores de Francisco Morazán que mantienen una alta movilidad hacia Tegucigalpa.