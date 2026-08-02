Pavimentación de la vía alterna entre Tegucigalpa y Santa Lucía supera el 32% de avance

Tegucigalpa, Honduras.- La construcción de la vía alterna Tegucigalpa-Santa Lucía registra un avance físico del 32.90%, luego de que se completara la pavimentación de 3.65 kilómetros del tramo en ejecución, según lo informó la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT).
La obra contempla la intervención de carretera entre Palo de Hule (en Tegucigalpa) y Santa Lucía, un tramo que originalmente era de terracería y que ahora es transformado mediante trabajos de pavimentación con una inversión superior a los 272 millones de lempiras.
Este proyecto comenzó en diciembre de 2024; sin embargo, tuvo atrasos en la administración pasada. La obra beneficiará a unos 60 mil habitantes de las zonas cercanas y busca mejorar la conexión vial entre Tegucigalpa, Santa Lucía, Valle de Ángeles y Cantarranas.
La intervención forma parte de la denominada Vía Rápida Tegucigalpa-Santa Lucía, una obra estratégica que pretende ofrecer una ruta alterna para reducir la carga vehicular que actualmente atraviesa la ruta del Distrito Turístico Valles y Montañas, principalmente durante las horas pico.
Esta nueva conexión inicia desde Santa Lucía por el sector de La Montañita o Cantagallo y permitirá el ingreso hacia la capital por sectores como La Travesía, San Miguel y Altos de La Sosa.
Por esta ruta circulan diariamente más de 5,000 vehículos, debido a que funciona como una interconexión municipal entre varios sectores de Francisco Morazán que mantienen una alta movilidad hacia Tegucigalpa.
El proyecto es ejecutado mediante un contrato formalizado entre la SIT y la empresa Consultores Constructores del Cid Santos, con un monto de inversión de 272,611,898.01 lempiras.
El contrato de construcción SIT-CO-190-2023 fue firmado el 15 de diciembre de 2023 y establece un período de ejecución de 14 meses para completar las obras contempladas en el proyecto vial.
Sin embargo, tres años después solo avanza 32.90%, lo que significa que tuvo atrasos en su ejecución.
Entre los trabajos incluidos está la pavimentación de 154,660 metros cuadrados mediante la técnica de doble tratamiento superficial, un método utilizado para mejorar la resistencia y durabilidad de la carretera.
Además, se contempla la construcción de 8,060 metros de bordillos de concreto para mejorar el manejo de aguas superficiales y proteger la estructura vial.
Como parte del sistema de drenaje, el proyecto incluye la instalación de 3,500 metros lineales de tubería de subdrenaje, con el objetivo de evitar afectaciones provocadas por la acumulación de agua.
También se contempla la remoción e instalación de 18,400 metros lineales de cercas de alambre de púas en diferentes puntos del tramo intervenido.
Los trabajos incluyen labores de limpieza, apertura y destronque en un área aproximada de 35.28 hectáreas como parte de la preparación del terreno para la nueva carretera.
La intervención busca mejorar las condiciones de movilidad para los habitantes de las comunidades cercanas y para los conductores que utilizan esta conexión entre los municipios.