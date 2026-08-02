Motagua y Olimpia debutan este domingo 02 de agosto en la Liga Nacional de Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Los equipos capitalinos superaron con creces su debuts en la Copa Centroamericana 2026 y tras unos días de descanso, Motagua y Olimpia debutarán en la Liga Nacional de Honduras con el objetivo de levantar el título. Las águilas azules de Javier López serán los protagonistas del tercer partido de este Apertura 2026, con su visita al Estadio Rubén Guifarro de Catacamas para medirse a Juticalpa en punto de las 3:00 p.m. Dicho encuentro servirá como preparación para Motagua, que recibirá el próximo jueves 06 de agosto a CD Fas de El Salvador por la segunda jornada de la Copa Centroamericana, luego de vencer a Verdes FC con los goles de Luis Vega, Denis Meléndez, Jordan García y un doblete del costarricense Jonathan Moya, reciente fichaje de los azules.

Unas horas más tarde, a las 5:15 p.m., tendremos el debut del club Estrella Roja de Danlí, vigentes campeones de la finalísima por el ascenso a la máxima división; quienes disputarán por primera vez un partido en la Liga Nacional de Honduras contra Olancho FC en el Estadio Marcelo Tinoco. Finalmente, la jornada del domingo cerrará a las 7:30 de la noche con el cruce entre Olimpia y Lobos UPNFM en el Estadio Nacional "Chelato" Uclés, encuentro que fue retrasado un día por el famoso partido de tiktokers. Los leones vienen de derrotar por 2-0 a Mixco de Guatemala por la primera jornada de la Copa Centroamericana y, en menos de tres días, viajarán a Panamá para medirse a Umecit FC en la misma competición.

Resultados y partidos pendientes de la primera jornada