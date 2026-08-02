¡Insólito! Por esta razón se cancela amistoso del FC Barcelona en Inglaterra

Needwood, Inglaterra.- Tras el empate a dos goles contra el Birmingham City del pasado viernes 31 de julio, el FC Barcelona tenía programado un segundo partido a puerta cerrada para este lunes 03 de agosto ante el Preston North End como parte de su gira por Inglaterra, pero el amistoso fue cancelado por una insólita razón.
Según explica la cadena SER en España, el Preston no contaba con la mínima cantidad de jugadores para afrontar el compromiso y aunque propuso completar la plantilla con futbolistas del filial, el Barcelona rechazó jugar ante ese nuevo escenario.
De esta forma, el conjunto blaugrana disputará cinco partidos de pretemporada (CE Europa, Birmingham City, Udinese, Nottingham Forest y Al-Ahly), en lugar de los seis que estaban previstos.
Finalmente, los azulgranas realizarán un entrenamiento en lugar del partido contra el Preston y adelantarán su regreso a la Ciudad Condal con un vuelo antes de la hora prevista debido a las circunstancias.
Calendario de partidos previos al arranque de la temporada
El Barcelona tiene programados tres partidos de preparación antes de su debut liguero del próximo domingo 23 de agosto contra el Elche en el Estadio Manuel Martínez Valero.
- FC Barcelona 4-1 CE Europa (viernes 24 de julio), un partido que se celebró a puerta cerrada.
- FC Barcelona 2-2 Birmingham City el pasado viernes 31 de julio en suelo inglés.
- FC Barcelona vs Udinese y Nottingham Forest el sábado 08 de agosto (45 minutos contra cada equipo), en un torneo triangular que se disputará en el Estadio Bluenergy de Venezia, Italia.
- FC Barcelona vs Al-Ahly de Egipto por el Trofeo Joan Gamper, programado para el miércoles 19 de agosto en el Camp Nou.