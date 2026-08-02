¡Insólito! Por esta razón se cancela amistoso del FC Barcelona en Inglaterra

Needwood, Inglaterra.- Tras el empate a dos goles contra el Birmingham City del pasado viernes 31 de julio, el FC Barcelona tenía programado un segundo partido a puerta cerrada para este lunes 03 de agosto ante el Preston North End como parte de su gira por Inglaterra, pero el amistoso fue cancelado por una insólita razón.

Según explica la cadena SER en España, el Preston no contaba con la mínima cantidad de jugadores para afrontar el compromiso y aunque propuso completar la plantilla con futbolistas del filial, el Barcelona rechazó jugar ante ese nuevo escenario.

De esta forma, el conjunto blaugrana disputará cinco partidos de pretemporada (CE Europa, Birmingham City, Udinese, Nottingham Forest y Al-Ahly), en lugar de los seis que estaban previstos.