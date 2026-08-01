Génesis PN vs CD Choloma EN VIVO: Hora y canal que transmite partido de Liga Nacional

La Paz, Honduras.- El estadio Roberto Suazo Córdova será el escenario donde Génesis PN y CD Choloma pondrán en marcha su participación en el Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Honduras. Ambos clubes afrontan el compromiso con la ilusión de iniciar sumando tres puntos en una temporada que promete ser histórica por la participación de 12 equipos.

El conjunto dirigido por Fernando Mira buscará darle continuidad al crecimiento que mostró durante el campeonato anterior. En el Clausura 2026, el equipo paceño fue una de las revelaciones del torneo al instalarse en las triangulares semifinales, donde luchó hasta las últimas jornadas por un boleto a la siguiente fase.

Aunque Génesis logró competir de igual a igual frente a varios de los clubes más fuertes del país, ahora el objetivo será convertir su estadio en una verdadera fortaleza. En sus tres compromisos más recientes como local permanece invicto, luego de vencer a Victoria e igualar frente a Motagua y Olancho FC.

Sin embargo, el cuadro de La Paz también tiene una deuda pendiente con su afición. Sus números en casa durante los últimos meses no han sido los mejores, ya que únicamente ganó uno de sus 13 partidos más recientes en el Roberto Suazo Córdova, una estadística que intentará cambiar desde la primera jornada.

Del otro lado estará un CD Choloma que llega motivado tras cerrar la campaña anterior con buenos resultados fuera de casa. El equipo dirigido por el argentino Héctor Vargas consiguió tres victorias en sus últimas cinco presentaciones como visitante, incluyendo triunfos sobre Lobos UPNFM, Victoria y Marathón, resultados que fortalecen la confianza del plantel.

Además del atractivo que representa el estreno de ambos clubes en el campeonato, el encuentro tendrá un ingrediente especial en los banquillos. Fernando Mira y Héctor Vargas volverán a verse las caras en un duelo cuyo historial está completamente equilibrado, con un triunfo para cada estratega en sus enfrentamientos anteriores por la Liga Nacional.

Los antecedentes también favorecen ligeramente a los locales. CD Choloma nunca ha podido ganar en el estadio Roberto Suazo Córdova y, en sus dos visitas previas, apenas consiguió rescatar un empate y sufrió una derrota, sin marcar un solo gol.

Con esos antecedentes, Génesis PN intentará hacer valer su condición de local para arrancar con el pie derecho el Apertura 2026, mientras que el conjunto maquilero buscará romper la historia y dar el primer golpe de autoridad en el inicio del campeonato.