¿Qué sigue para Honduras? La necesaria reconstrucción tras el fracaso del Premundial 2026

Puebla, México.- Lo que parecía una oportunidad para consolidar un proyecto deportivo, terminó convirtiéndose en una pesadilla con la eliminación de Honduras ante Panamá en el Premundial Sub-20 de Concacaf, una derrota que se suma a la larga lista de fracasos acumulados por la Federación de Fútbol Hondureña (FFH) durante los últimos ocho años.

Y es que, más allá de la eliminación en Fase de Grupos, la Selección de Honduras se ha acostumbrado a perder, siendo la última gran actuación en los Juegos Olímpicos de Río 2016, torneo que acabó con un meritorio cuarto lugar para los nuestros.

A partir de ahí, la bicolor acumula tres mundiales adultos sin asistir (Rusia 2018, Qatar 2022 y United 2026), sumado a dos Juegos Olímpicos en los que la ´H´ no ha podido participar, luego de hilar cuatro clasificaciones consecutivas entre Beijing 2008 y Tokio 2021.