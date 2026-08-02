¿Qué sigue para Honduras? La necesaria reconstrucción tras el fracaso del Premundial 2026

Puebla, México.- Lo que parecía una oportunidad para consolidar un proyecto deportivo, terminó convirtiéndose en una pesadilla con la eliminación de Honduras ante Panamá en el Premundial Sub-20 de Concacaf, una derrota que se suma a la larga lista de fracasos acumulados por la Federación de Fútbol Hondureña (FFH) durante los últimos ocho años.
Y es que, más allá de la eliminación en Fase de Grupos, la Selección de Honduras se ha acostumbrado a perder, siendo la última gran actuación en los Juegos Olímpicos de Río 2016, torneo que acabó con un meritorio cuarto lugar para los nuestros.
A partir de ahí, la bicolor acumula tres mundiales adultos sin asistir (Rusia 2018, Qatar 2022 y United 2026), sumado a dos Juegos Olímpicos en los que la ´H´ no ha podido participar, luego de hilar cuatro clasificaciones consecutivas entre Beijing 2008 y Tokio 2021.
Paralelo a la eliminación rumbo a Los Ángeles 2028, una tarea que lucía complicada, ya que Honduras debía ganar el Premundial de Concacaf para poder clasificar, la goleada ante Panamá también nos dejó fuera del Mundial Sub-20 de Azerbaiyán y Uzbekistán 2027.
¿Quiénes son los principales responsables?
El fútbol formativo de Honduras está en decadencia, una situación que queda reflejada en la participación de la Selección Sub-17 en el Mundial de la categoría (2025), donde acumuló tres derrotas, recibió 14 goles y solo pudo anotar tres.
Pero, más allá del porcentaje de culpa que recae en los jugadores, la mayor carga de responsabilidad está sobre los hombros de la FFH y los cuerpos técnicos designados para dirigir las selecciones juveniles, quienes no cuentan con la experiencia suficiente para sacar a flote un proyecto deportivo.
¿Qué sigue para Honduras?
En septiembre, la Selección de Honduras comenzará su camino en la Nations League, campeonato que dará acceso a una Final Four programada para marzo del próximo año y la clasificación a la Copa Oro 2027, en la antesala de las eliminatorias rumbo al Mundial 2030.