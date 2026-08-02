Asfura destaca aumento de $1,257 millones en reservas internacionales en seis meses de gobierno

Tegucigalpa, Honduras.- En los primeros 183 días (seis meses) de gobierno del presidente Nasry Asfura, las reservas internacionales aumentaron en 1,257 millones de dólares, según dieron a conocer las autoridades.

Según lo informado por Asfura durante la presentación de los resultados de sus primeros seis meses de gestión, las reservas pasaron de 10,305 millones de dólares, registrados el 27 de enero de 2026, a 11,562 millones al 29 de julio del mismo año.

“Nuestras finanzas mucho mejor. Las reservas. Desde el 27 de enero de 2026, 10,305 millones de dólares en las reservas. Al 29 de julio de este mes, 11,562 millones. Estamos hablando de 1,257 millones más en reservas. Da confianza”, subrayó el presidente.

Asfura argumentó que su administración mantiene una política de disciplina fiscal y contención del gasto público.

“En las finanzas del país somos disciplinados, conteniendo nuestro gasto fiscal”, afirmó Asfura.