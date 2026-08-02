Asfura destaca aumento de $1,257 millones en reservas internacionales en seis meses de gobierno

Tegucigalpa, Honduras.- En los primeros 183 días (seis meses) de gobierno del presidente Nasry Asfura, las reservas internacionales aumentaron en 1,257 millones de dólares, según dieron a conocer las autoridades.
Según lo informado por Asfura durante la presentación de los resultados de sus primeros seis meses de gestión, las reservas pasaron de 10,305 millones de dólares, registrados el 27 de enero de 2026, a 11,562 millones al 29 de julio del mismo año.
“Nuestras finanzas mucho mejor. Las reservas. Desde el 27 de enero de 2026, 10,305 millones de dólares en las reservas. Al 29 de julio de este mes, 11,562 millones. Estamos hablando de 1,257 millones más en reservas. Da confianza”, subrayó el presidente.
Asfura argumentó que su administración mantiene una política de disciplina fiscal y contención del gasto público.
“En las finanzas del país somos disciplinados, conteniendo nuestro gasto fiscal”, afirmó Asfura.
Durante el evento, también confirmó que ya se comenzó a trabajar en la sexta revisión con el Fondo Monetario Internacional (FMI), prevista para finales de octubre o noviembre.
“En ese orden de la economía, como gobierno, haciéndole frente a todos los compromisos del Estado, independientemente de qué año vienen, cumpliéndole a la gente responsablemente”, recalcó el presidente.
Asimismo, abordó el tema de la flexibilización en la compra de divisas impulsada por su gobierno, medida que, según Asfura, ha generado oportunidades para los exportadores.
“Hemos liberado más la compra de divisas. Hemos dado oportunidad a los exportadores para que puedan repatriar sus divisas en mayor tiempo, para que eso no los ahogue en repatriarlas, para que puedan buscar otros rumbos, para que puedan buscar otros países donde podamos exportar con tranquilidad”, apuntó Asfura.
El presidente enfatizó que los hondureños necesitan respuestas y aseguró que su administración trabaja en el manejo responsable de los recursos públicos.
“Debemos de saber manejar cada impuesto, cada centavo de sus impuestos. Estamos construyendo los cimientos para que los resultados duren, para que las decisiones puedan estar al servicio de transformar un país”, ratificó Asfura.