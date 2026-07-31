Nasry Asfura tras primeros seis meses de gobierno: "El 27 de enero de 2030 van a ver a Honduras diferente"

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente de la República, Nasry Asfura, encabezó la presentación del informe sobre los primeros seis meses de su gestión gubernamental. El mandatario en su intervención expresó que tienen "183 días de trabajo, 183 días de poner orden, un gran equipo de trabajo con el que tenemos aquí, no vemos para atrás, vemos para adelante".

"Hemos venido a resolver y para eso estamos aquí. No nos gusta hablar, nos gusta trabajar" destacó el mandatario. "Nos miden no solo el día sino que cada segundo. No se equivoquen, el 27 de enero de 2030 van a ver a Honduras diferente" destacó el presidente. "Es un punto de partida muy interesante el que tenemos aquí para poner orden en la casa" dijo. "Sabemos que los hondureños necesitan respuestas y debemos manejar muy bien los recursos", prosiguió Asfura. A su vez, se refirió sobre las finanzas del país argumentando que "somos disciplinados contendiendo el gasto fiscal". En el área de salud dijo que se está mejorando la mora quirúrgica y se está tratando para que las medicinas no falten en los hospitales.

"El programa de la salud más cerca de usted, es impresionante de cómo la gente llega y es algo que cada uno de ustedes lo pagan con los impuestos. Va a venir más equipo para atender más municipios del país", abonó. "En seguridad es un tema muy complejo y nos estamos preparando para hacerle frente a esta problemática". "En infraestructura estamos desarrollando proyectos importantes y casi todas las semanas recibimos licitaciones de infraestructura", comentó el jefe del Ejecutivo. Siguiendo su discurso, habló sobre la ENEE: "La estamos tomando.muy en serio y le pido a los 128 diputados que nos apoyen así como me apoyaron con el proyecto de la salud, confíen que así vamos a rendir cuentas al igual que con el programa de bacheo".

"Apruebenme la ley y vamos a trabajar juntos para sacar adelante a Honduras. Si no entendemos que no podemos gastar más de lo que tenemos no hay forma de sostenernos", detalló el mandatario. "Los 1200 millones que perdemos de la ENEE debemos sumarle el apoyo económico temporal en los combustibles y tenemos que entender que estamos viviendo tiempos complicados" reafirmó sobre el tema energético. El mandatario acotó que "somos los que estamos aquí, los que buscan soluciones para el país, pero se confunden con mi silencio; yo le estoy respondiendo al pueblo con todo mi equipo". .