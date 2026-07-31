Nasry Asfura tras primeros seis meses de gobierno: "El 27 de enero de 2030 van a ver a Honduras diferente"

"El programa de la salud más cerca de usted, es impresionante de cómo la gente llega y es algo que cada uno de ustedes lo pagan con los impuestos. Va a venir más equipo para atender más municipios del país", abonó. "En seguridad es un tema muy complejo y nos estamos preparando para hacerle frente a esta problemática". "En infraestructura estamos desarrollando proyectos importantes y casi todas las semanas recibimos licitaciones de infraestructura", comentó el jefe del Ejecutivo.Siguiendo su discurso, habló sobre la <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/economia/clientes-enee-que-no-pagan-energia-baja-de-987-263-a-318-838-PA31571817" target="_blank">ENEE</a></b>: "La estamos tomando.muy en serio y le pido a los 128 diputados que nos apoyen así como me apoyaron con el proyecto de la salud, confíen que así vamos a rendir cuentas al igual que con el programa de bacheo".