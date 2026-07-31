Gobierno presenta informe sobre avances en primeros seis meses de mandato

Tegucigalpa, Honduras.- El gobierno del presidente Nasry Asfura presentó el Segundo Informe de Avances del Gobierno de Honduras, correspondiente al primer semestre de 2026, elaborado por la Dirección de Gestión por Resultados (DIGER). El documento sirve como un instrumento de transparencia, rendición de cuentas y apoyo para la toma oportuna de decisiones, afirmaron desde el Poder Ejecutivo. El documento da continuidad al primer informe presentado en mayo y consolida las principales acciones, proyectos y resultados impulsados durante los primeros meses de la administración en protección social, salud, educación, seguridad, infraestructura, producción agroalimentaria, empleo, transformación digital y modernización de los servicios públicos. Se dio a conocer que el informe está organizado con base en las 11 políticas del Plan de Gobierno “Honduras, vamos a estar bien” y presenta las intervenciones realizadas por las instituciones del Poder Ejecutivo, vinculándolas también con los objetivos de desarrollo sostenible.

Gestión pública, transparencia y apoyo a las municipalidades

Entre los avances en la administración de los recursos públicos, el informe registra cuatro mil millones 871.2 mil lempiras en transferencias a las municipalidades, equivalentes al 45 por ciento de lo proyectado para 2026. También se reportan 176.9 millones de lempiras pagados en prestaciones laborales a 1,022 servidores públicos, un ahorro anual de 35.1 millones de lempiras mediante la optimización de arrendamientos de inmuebles del Estado y 137.8 millones de lempiras obtenidos mediante la subasta pública del avión presidencial. La DIGER brindó acompañamiento técnico a las 88 instituciones del Poder Ejecutivo y realizó las evaluaciones correspondientes al primero y segundo trimestre de 2026, dando seguimiento a las metas institucionales, sectoriales y presidenciales.

Infraestructura y energía para el desarrollo

En infraestructura, el Gobierno reporta tres mil kilómetros de red vial no pavimentada bajo mantenimiento, la adquisición de mil 564 unidades de maquinaria y equipo pesado y una inversión de tres mil 500 millones de lempiras en maquinaria destinada a los 298 municipios del país. En el sector energético entró en operación la planta solar estatal de Terrero Blanco, en Olancho, con una capacidad instalada de 50.02 megavatios, 74 mil 720 paneles solares y una inversión aproximada de más de mil millones de lempiras. Asimismo, se ejecutaron inversiones para rehabilitar y repotenciar el complejo hidroeléctrico Cañaveral-Río Lindo, renovar la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán y avanzar en un sistema de almacenamiento con baterías en Amarateca.

Más capacidad operativa para la seguridad

El informe destaca la incorporación de 200 vehículos patrulla y 142 motocicletas para la Policía Militar del Orden Público (PMOP), así como la creación de la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas. Durante el semestre se registraron 480 mil 718 acciones policiales, 126 estructuras criminales afectadas, nueve mil 635 detenciones por delitos vinculados al narcotráfico y actividades conexas y el decomiso de 746 kilogramos de clorhidrato de cocaína.

Salud cerca de las comunidades

En salud, el abastecimiento nacional de medicamentos alcanzó el 85 por ciento durante el segundo trimestre, mientras la Red Hospitalaria Nacional realizó más de 10 mil 700 cirugías durante el semestre. El Hospital General San Felipe eliminó la mora de cirugías de cataratas y se realizaron dos mil 655 intervenciones oftalmológicas en tres meses, con el apoyo de una brigada médica de Israel.

El programa “La Salud Más Cerca de Usted”, mediante las Unidades Médicas de Atención Comunitaria (UMAC), comenzó a acercar consultas, laboratorio clínico, estudios diagnósticos, vacunación, farmacia y telemedicina a comunidades del interior del país

Educación, alimentación escolar y becas

Más de 1.2 millones de estudiantes fueron beneficiados con las primeras entregas del Programa Nacional de Alimentación Escolar, que alcanzó 21 mil 584 centros educativos y distribuyó 63.1 millones de raciones. La matrícula escolar superó los 1.8 millones de educandos y el Programa de Matrícula Gratis contó con una inversión superior a 700 millones de lempiras. El nuevo Programa Nacional de Becas recibió 29 mil 491 solicitudes, mientras se pusieron a disposición 25,000 becas de talento digital y 14 mil becas escolares sociales, de excelencia académica, artísticas y de otras modalidades. Se continúa con la impresión, distribución y entrega de más de 10 millones de textos escolares, de todas las materias, para que de manera gratuita los niños de Honduras tengan sus libros y no fotocopias.

Turismo, empleo y transformación digital

Honduras recibió un millón 804 mil 153 visitantes internacionales durante el semestre, la cifra más alta de los últimos cinco años y un crecimiento del 18.5 por ciento en comparación con el mismo período de 2025. En transformación digital, la Billetera Electrónica Nacional (BIEN) registró 115 mil 681 descargas y solicitudes de documentos digitales. También se lanzó Talent Up Honduras, programa que otorgará 10 mil becas de Google Cloud para formar a jóvenes en áreas tecnológicas de alta demanda.

Protección social y atención a las familias