Horóscopo de hoy: Predicciones sobre trabajo, relaciones y salud para cada signo

TAURO (21 abril - 20 mayo). Se producen ciertos cambios en el entorno laboral y puedes salir perjudicado. Sería una buena idea consultar las dudas con alguien de confianza dentro de la empresa. Los astros favorecerán un encuentro casual con la persona amada.
GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). No te encierres tanto en ti mismo, comunícate, y escucha a quienes te quieren bien. Sus consejos pueden serte de gran ayuda ante situaciones de duda o incertidumbre. Eso sí, en el amor, escucha sólo lo que te dicte tu corazón.
CÁNCER (22 junio - 22 julio). Deberás tirar de fuerza de voluntad para superar las adversidades a las que te enfrentas en estos momentos, no tanto por tu falta de competencias como por tu fragilidad mental. Es hora de dar un paso adelante y actuar con decisión, que seguro que puedes.
LEO (23 julio - 22 agosto). Nuevos hábitos llegan a tu vida en forma de consejos saludables, seguramente influidos por gente que ha llegado a tu entorno con aires frescos, lo cierto es que te beneficiará para siempre.
VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). Los comentarios que te llegan sobre una persona que acabas de conocer no serán muy de tu agrado, pero deberías evitar los prejuicios y formar tu opinión con un conocimiento directo, sobre todo si tu fuente viene de las redes sociales.
LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). Puedes caer en la cuenta de que las tensiones y el fuerte ritmo de trabajo que llevas están a punto de provocarte una enfermedad, así es que te relajarás hoy todo lo que puedas y, lo que es más importante, diseñarás un fin de semana de lo más tranquilo.
ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). Recibirás un dinero con el que no contabas y que te permitirá hacer algunos extras que deseabas desde hace tiempo. Buen momento para programar un viaje o una excursión divertida. Vigila el estómago.
SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). El lado de las amistades cobrará notable relevancia, con la necesidad de abandonar alguna de ellas ante situaciones decepcionantes, pero en general con la posibilidad de establecer nuevos vínculos que darán impulso a vuestra vida social.
CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). Es el momento adecuado para cambiar algunas cosas. Depende del campo en el que te centres, las posibilidades de que tus propuestas tengan éxito varían. En el trabajo podrás abanderar cambios, pero en el terreno sentimental deberías ir con pies de plomo.
ACUARIO (22 enero - 21 febrero). Te llegarán noticias de alguna persona querida que andaba voluntariamente desaparecida. En la mayoría de las ocasiones, el tiempo acaba por cerrar las heridas, de ahí que puedas tener la oportunidad de comunicarte con ella.
PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). Los recelos y las envidias laborales llegarán a afectarte en un día marcado por el mal humor y la desconfianza. Deberás echar mano de toda tu entereza para estar a la altura de tu valía profesional. En lo personal, te sentirás fuerte y decidido.