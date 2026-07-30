Ante aumento de denuncias por abuso sexual infantil, ASJ lanza campaña para proteger a la niñez

Tegucigalpa, Honduras.- Cada siete horas se presenta una denuncia por abuso sexual infantil, cifra que refleja la magnitud de un delito que continúa afectando a niñas, niños y adolescentes en todo el país. Este dato es parte del informe Estado de País 2026: Seguridad y Justicia del Instituto de la Justicia de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), y representa la urgencia de fortalecer las acciones de prevención y promover la denuncia oportuna de estos casos. Ante este panorama, la ASJ anunció una nueva etapa de la campaña “¡No Me Toqués!”, iniciativa que por tercer año consecutivo busca prevenir el abuso sexual infantil mediante la educación, la sensibilización y el fortalecimiento de entornos seguros.

De acuerdo con la organización, la estrategia esta enfocada en brindar herramientas a madres, padres, docentes y líderes comunitarios para identificar señales de alerta, mejorar la comunicación con menores de edad y actuar ante posibles situaciones de riesgo. La campaña también busca informar sobre las dificultades que enfrentan muchas víctimas para denunciar, así como orientar a las familias sobre los pasos a seguir cuando un niño, niña o adolescente revela ser víctima de abuso. Además, se promoverá la enseñanza del cuidado del cuerpo, el establecimiento de límites frente a situaciones incómodas y la identificación de personas de confianza, aspectos clave en la prevención de este tipo de violencia. "Esta es una campaña que impulsa la prevención y protección de la niñez; estamos trabajando en comunidades con líderes, con docentes, con familias y la misma niñez y adolescencia para evitar que haya abuso sexual", dijo Blanca Munguía, directora de Salud de la ASJ. Otro de los ejes de la iniciativa será la prevención de riesgos asociados al uso de internet y redes sociales, donde también se registran casos de abuso y explotación infantil. Como parte de las acciones, la ASJ desarrollará jornadas de sensibilización en comunidades, centros educativos y espacios públicos, con el objetivo de involucrar a distintos sectores en la protección de la niñez.