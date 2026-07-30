Proponen en el Congreso rebaja de alquileres y arriendo de tierras ociosas de la OABI a campesinos

Tegucigalpa, Honduras.- La crisis económica en el sector rural y el constante incremento en los costos de los insumos agrícolas han encendido las alarmas entre las organizaciones productivas de Honduras. Durante los últimos años, miles de pequeños productores han enfrentado serias dificultades para sostener la siembra de granos básicos y productos de primera necesidad, afectados por el alto precio de la tierra y la falta de liquidez. Ante este panorama, en el Congreso Nacional surgió una iniciativa enfocada en reorientar los bienes incautados al crimen organizado para ponerlos al servicio de las familias campesinas.

​La propuesta busca formalizar un mecanismo de cooperación interinstitucional entre la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) y el Instituto Nacional Agrario (INA) para identificar predios con vocación agrícola que permanecen improductivos a nivel nacional. La meta es transferir temporalmente estos predios a organizaciones rurales mediante contratos de arrendamiento accesibles. ​"Pedimos que la OABI pueda identificar terrenos ociosos y, junto con el INA, ubicar a empresas campesinas legalmente constituidas para otorgárselos en renta y poner esas tierras a producir", expresó Germán Altamirano, diputado del Congreso Nacional. ​Uno de los ejes centrales del proyecto legislativo radica en la reducción sustancial de las tarifas de arrendamiento que actualmente cobra el Estado por el uso de estos predios.