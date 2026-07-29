Profesor del JTR enfrentará audiencia inicial este viernes por presunta agresión sexual

San Pedro Sula, Cortés.- El proceso judicial contra Lenin Marel Jaco García, profesor del Instituto José Trinidad Reyes (JTR) de San Pedro Sula, avanzó este miércoles 29 de julio con la audiencia de prueba anticipada, donde la presunta víctima rindió su declaración como parte de la investigación por el delito de violación.

Ruy Barahona, portavoz del Poder Judicial, explicó que este procedimiento se desarrolla en el Centro Integrado de Justicia Penal y tiene como finalidad obtener el testimonio de la víctima en un entorno especializado (cámara Gesell), evitando que deba repetir su relato durante las distintas etapas del proceso.

Según explicó Barahona, esta diligencia busca evitar la revictimización de la denunciante al impedir que tenga que declarar en múltiples ocasiones ante las distintas partes procesales.