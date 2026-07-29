Profesor del JTR enfrentará audiencia inicial este viernes por presunta agresión sexual

San Pedro Sula, Cortés.- El proceso judicial contra Lenin Marel Jaco García, profesor del Instituto José Trinidad Reyes (JTR) de San Pedro Sula, avanzó este miércoles 29 de julio con la audiencia de prueba anticipada, donde la presunta víctima rindió su declaración como parte de la investigación por el delito de violación.
Ruy Barahona, portavoz del Poder Judicial, explicó que este procedimiento se desarrolla en el Centro Integrado de Justicia Penal y tiene como finalidad obtener el testimonio de la víctima en un entorno especializado (cámara Gesell), evitando que deba repetir su relato durante las distintas etapas del proceso.
Según explicó Barahona, esta diligencia busca evitar la revictimización de la denunciante al impedir que tenga que declarar en múltiples ocasiones ante las distintas partes procesales.
¿Qué dicen las autoridades del centro educativo?
Tras la acusación contra Lenin García por el supuesto delito de violación contra un estudiante de 12 años, el director del Instituto José Trinidad Reyes (JTR), Wilson Mejía, aseguró que, según su conocimiento, nunca había existido una denuncia previa contra el maestro señalado.
Mejía manifestó que, para este tipo de casos, deben presentarse pruebas científicas y elementos de investigación que permitan esclarecer los hechos, no solo el testimonio de las personas involucradas.
¿Qué sigue para Lenin Jaco García?
El portavoz recordó que el docente permanece recluido en el Centro Penal de El Progreso, luego de que un juez le dictara la medida cautelar de detención judicial tras ser acusado del presunto delito de violación.
Este próximo viernes 31 de julio a las 10:00 de la mañana, el caso continuará con la audiencia inicial en el Juzgado de Letras de lo Penal de San Pedro Sula.
En esa etapa, el juez evaluará los elementos presentados por el Ministerio Público y la defensa para determinar si el proceso continúa y si se mantiene o modifica la medida cautelar impuesta al acusado.