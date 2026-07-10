Piden al Congreso L36 millones para mejorar 31 cámaras Gesell

Tegucigalpa, Honduras.- Al menos 31 cámaras Gesell utilizadas para recabar testimonios en procesos judiciales y evaluaciones psicológicas y empresariales siguen pendientes de mejoras o construcción por la falta de 36 millones de lempiras, denunciaron organizaciones de la sociedad civil.

Wilmer Vásquez, director de la Coordinadora de Instituciones Privadas Pro las Niñas, Niños, Adolescentes, Jóvenes y sus Derechos (Coiproden), informó que la creación y mejora de estos cuartos testimoniales requiere la aprobación de fondos por parte del Congreso Nacional.

"Honduras necesita reparar las cámaras de Gesell, pero no tenemos los recursos para instalar las que ya se tienen previstas en todo el territorio nacional. Nuestro llamado es al Congreso Nacional; por eso hacemos la solicitud concreta para los recursos que se necesitan, que son 36 millones de lempiras", planteó.

Señaló que la falta de presupuesto mantiene estancado el fortalecimiento de este sistema, considerado una herramienta clave para proteger a las víctimas, pues permite recabar sus testimonios en condiciones adecuadas y reducir el riesgo de revictimización.