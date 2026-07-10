Piden al Congreso L36 millones para mejorar 31 cámaras Gesell

Tegucigalpa, Honduras.- Al menos 31 cámaras Gesell utilizadas para recabar testimonios en procesos judiciales y evaluaciones psicológicas y empresariales siguen pendientes de mejoras o construcción por la falta de 36 millones de lempiras, denunciaron organizaciones de la sociedad civil.
Wilmer Vásquez, director de la Coordinadora de Instituciones Privadas Pro las Niñas, Niños, Adolescentes, Jóvenes y sus Derechos (Coiproden), informó que la creación y mejora de estos cuartos testimoniales requiere la aprobación de fondos por parte del Congreso Nacional.
"Honduras necesita reparar las cámaras de Gesell, pero no tenemos los recursos para instalar las que ya se tienen previstas en todo el territorio nacional. Nuestro llamado es al Congreso Nacional; por eso hacemos la solicitud concreta para los recursos que se necesitan, que son 36 millones de lempiras", planteó.
Señaló que la falta de presupuesto mantiene estancado el fortalecimiento de este sistema, considerado una herramienta clave para proteger a las víctimas, pues permite recabar sus testimonios en condiciones adecuadas y reducir el riesgo de revictimización.
Reparación e instalación
El director de Coiproden detalló que el proyecto contempla la rehabilitación de las cámaras existentes y la ampliación de la cobertura en el país.
Precisó que será necesario reparar 17 cámaras Gesell y construir otras 14, para un total de 31 espacios testimoniales distribuidos en Honduras.
Según explicó, la ampliación de estos espacios permitirá fortalecer la atención a las víctimas y facilitar el trabajo de los fiscales durante las investigaciones y los procesos judiciales.
Sectores
Respecto a las regiones con mayor necesidad de estos espacios, Vásquez afirmó que el objetivo es que todos los departamentos cuenten con al menos una cámara Gesell. No obstante, señaló que las zonas con mayor población y número de denuncias requieren una cobertura más amplia.
"Podríamos decir que son las áreas urbanas como la zona central, norte del país y occidente, que son zonas donde hay mucha denuncia de casos", señaló.
Honduras cuenta con 20 cámaras Gesell distribuidas en distintos departamentos, sin embargo, 17 de ellas —el 85%— presentan limitaciones de infraestructura o funcionamiento, lo que restringe la atención especializada a víctimas de delitos.
¿Qué es una Cámara Gesell?
Es una habitación acondicionada para observar el comportamiento humano o entrevistar a víctimas y testigos vulnerables durante un proceso judicial.
El espacio está dividido por un vidrio que permite a jueces, peritos o investigadores ver y escuchar lo que ocurre dentro, sin ser vistos por quienes integran la sala principal.
Reportes del Ministerio Público indican que en Honduras, los espacios testimoniales son utilizados para tomar de primera mano declaraciones y proteger la integridad a menores víctimas de abuso sexual y mujeres objeto de violencia doméstica.