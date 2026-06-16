Congreso impulsa fortalecimiento de Cámaras Gesell para proteger a menores víctimas de abuso sexual

Tegucigalpa, Honduras.-Representantes de los tres poderes del Estado, organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil participaron este martes en un encuentro intersectorial orientado a fortalecer las Cámaras Gesell, espacios especializados utilizados para la toma de declaraciones de niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual.

La actividad, denominada “La justicia a través de sus ojos”, fue organizada por la Comisión de Familia, Niñez, Adolescencia y Adulto Mayor del Congreso Nacional y se desarrolló en Tegucigalpa con el objetivo de promover una atención más humanizada y evitar la revictimización de menores durante los procesos judiciales.

Durante la jornada, las autoridades destacaron que las Cámaras Gesell permiten que las víctimas rindan su testimonio en entornos seguros y adaptados a su edad, reduciendo el impacto emocional que puede generar la repetición de entrevistas o interrogatorios.

Según se informó en el encuentro, Honduras cuenta actualmente con 20 Cámaras Gesell distribuidas en distintos departamentos; sin embargo, varias de ellas enfrentan limitaciones de infraestructura y funcionamiento, lo que dificulta garantizar una atención especializada y oportuna en todos los casos.