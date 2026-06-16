Congreso impulsa fortalecimiento de Cámaras Gesell para proteger a menores víctimas de abuso sexual

Tegucigalpa, Honduras.-Representantes de los tres poderes del Estado, organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil participaron este martes en un encuentro intersectorial orientado a fortalecer las Cámaras Gesell, espacios especializados utilizados para la toma de declaraciones de niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual.
La actividad, denominada “La justicia a través de sus ojos”, fue organizada por la Comisión de Familia, Niñez, Adolescencia y Adulto Mayor del Congreso Nacional y se desarrolló en Tegucigalpa con el objetivo de promover una atención más humanizada y evitar la revictimización de menores durante los procesos judiciales.
Durante la jornada, las autoridades destacaron que las Cámaras Gesell permiten que las víctimas rindan su testimonio en entornos seguros y adaptados a su edad, reduciendo el impacto emocional que puede generar la repetición de entrevistas o interrogatorios.
Según se informó en el encuentro, Honduras cuenta actualmente con 20 Cámaras Gesell distribuidas en distintos departamentos; sin embargo, varias de ellas enfrentan limitaciones de infraestructura y funcionamiento, lo que dificulta garantizar una atención especializada y oportuna en todos los casos.
La presidenta de la comisión legislativa organizadora, la diputada Alejandra Vallecillo, señaló la importancia de continuar impulsando acciones enfocadas en la protección de la niñez y conocer de cerca las realidades que enfrentan miles de menores en el país.
Por su parte, el secretario de Seguridad, Gerzon Velásquez, destacó la coordinación entre distintas instituciones para fortalecer las estrategias de prevención y atención de la violencia, especialmente contra mujeres, niñas, niños y otros grupos vulnerables.
Como parte de la actividad, los participantes presenciaron una simulación de declaración judicial en una Cámara Gesell, experiencia que permitió evidenciar las diferencias entre los procedimientos tradicionales y los modelos especializados centrados en el bienestar emocional de las víctimas.
Al cierre, los asistentes coincidieron en la necesidad de ampliar la cobertura de estos espacios, fortalecer la coordinación interinstitucional y destinar mayores recursos para garantizar que toda niña, niño o adolescente víctima de abuso sexual tenga acceso a una justicia especializada y libre de revictimización.